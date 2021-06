Espadas: El adelanto de las primarias del PSOE-A lo "decidió" la dirección de Susana Díaz y Ferraz lo "apoyó"

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de las primarias del PSOE-A para optar a la Presidencia de la Junta Juan Espadas ha querido dejar claro este jueves que el adelanto de este proceso interno de la federación andaluza fue una "decisión de la dirección regional" que encabeza la secretaria general y también aspirante en estas elecciones, Susana Díaz, y la Ejecutiva federal del PSOE "apoyó" esa decisión que el también alcalde de Sevilla considera "acertada".

Así lo ha querido subrayar Juan Espadas en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que el adelanto de las primarias para elegir al candidato del PSOE-A en las próximas elecciones autonómicas lo "decidió la dirección regional del partido", la que Susana Díaz "dirige", y "la Ejecutiva federal apoyó en este caso" esa decisión.

Por eso, Espadas ha indicado que sobre esta cuestión "hay que aclararse" y que los candidatos digan si "queremos o no primarias". Ha comentado que Susana Díaz "decía el otro día que las primarias han recuperado la ilusión del partido", y que la también candidata "debe aclarar si un debate como éste ilusiona, reactiva el partido, es bueno para el PSOE", como el alcalde de Sevilla cree que sí logra.

Espadas ha defendido que esto "nos da la oportunidad, a partir del 14 de junio --día después de la jornada de votación-- de iniciar un proceso de debate con la sociedad de nuestras propuestas", por lo que "la decisión de Susana Díaz en la Ejecutiva regional fue acertada, y por eso estamos hoy aquí".

El candidato se ha declarado "muy ilusionado" con el desarrollo de su campaña de las primarias y con el recorrido que está llevando a cabo "por toda Andalucía", manteniendo "contacto directo con compañeros del PSOE", y ha dicho que en este proceso "lo importante es si apostamos por la continuidad o por el cambio, si apostamos por un proyecto que vuelva a conectar con la ciudadanía, que sea autocrítico, que mejore, renueve, o continuamos con el mismo proyecto y el mismo cartel".

Espadas ha valorado además el apoyo que públicamente le ha trasladado el expresidente socialista de la Junta Rafael Escuredo, que vivió el proceso del 28 de febrero de 1980 que permitió que Andalucía accediera a la autonomía por la misma vía que País Vasco, Cataluña y Galicia, y que "decía que el espíritu del 28F, que arrancó desde el municipalismo para acabar convirtiéndose en el proyecto de Andalucía, es el que yo represento", el de "un alcalde que quiere ser presidente de la Junta al frente de un PSOE fuerte, unido, que cierra página de tanta confrontación entre Andalucía y el PSOE federal" que "no tiene sentido".

El regidor hispalense ha defendido que los militantes con los que entra en contacto en la campaña de las primarias le ven "desde la visión de un alcalde cercano que les escucha y luego traslada eso como propuestas a un proyecto", y que su "estilo" es "diferente" al de los otros dos candidatos, Susana Díaz y Luis Ángel Hierro.

Así, ha apuntado que él plantea "mucho más el 'nosotros', y ellos dos quizá mucho más el 'yo'", así como que él defiende un proyecto "renovado desde la práctica de la gestión socialista y desde la fórmula de haber acreditado la capacidad de unir al partido en Sevilla", así como que es "municipalista", algo que "solo puede representar quien ha sido alcalde, concejal o consejero de la Junta", por lo que tiene "visión local y regional para ese proyecto", según ha abundado.

EL PP "QUIERE CONTINUIDAD" EN EL PSOE-A

Tras defender que en este proceso "no cabe entrar en otro tipo de disquisiciones entre compañeros", Espadas ha opinado que el PP "lo que quiere es continuidad del proyecto socialista en los términos en los que ahora mismo se plantea, y teme un cambio de liderazgo, de proyecto, un acercamiento y volver a conectar con la sociedad, porque significa un PSOE que vuelve a ser alternativa de gobierno, fuerte y unido".

En esa línea, ha comentado que "el PP de Andalucía no es capaz de ganarle en esta situación" al PSOE, por lo que él sabe "cuál es la candidatura que le preocupa" al Partido Popular y "la que no le preocupa tanto".

SI PIERDE "NO PASA ABSOLUTAMENTE NADA"

Espadas también ha reiterado que cree que este proceso de primarias "se va a resolver" el próximo domingo sin necesidad de segunda vuelta, porque "las llamadas que estamos haciendo (los candidatos) a la militancia en el sentido de que haya un pronunciamiento claro que permita lanzar un mensaje a la sociedad determinará finalmente una selección de lo que llaman el voto más útil para conseguir el objetivo de gobernar Andalucía".

En todo caso, Juan Espadas ha comentado que si pierde la votación de las primarias "no pasa absolutamente nada", y él respaldará "la candidatura ganadora sin fisuras, porque estamos en un partido que tiene que entender que las primarias empiezan y terminan, no tienen segundas ediciones ni segundas vueltas, que el partido no es de nadie, sino que es de todos", y hay que aceptar "lo que diga la militancia". Si no logra ganar las primarias, por tanto, seguirá "trabajando en mi encomienda actual, que es la de alcalde de Sevilla intentando hacerlo lo mejor posible", según ha concluido Juan Espadas.