Espadas cree que la legislatura andaluza será "corta" y en próximos meses se verán los "apoyos" del Gobierno de Moreno

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha considerado este jueves que, tras los resultados de las pasadas elecciones generales, la legislatura andaluza será "corta" y en los próximos meses se verán los apoyos que tiene el Gobierno autonómico de coalición PP-Ciudadanos (Cs), sobre todo, por la posición que adopte Vox.

Juan Espadas se ha pronunciado así en el coloquio posterior a su conferencia en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios Vir.

"Creo que vamos a tener una legislatura corta en Andalucía, ya veremos si me equivoco o no", ha expresado Juan Espadas, para quien en esta comunidad hay un Ejecutivo apoyado sobre una fuerza que aún no ha puesto sobre la mesa qué quiere y en qué medida está dispuesto a apoyar al Gobierno, en referencia a Vox.

Ha insistido en que en los próximos meses veremos qué estabilidad y apoyos tiene el Ejecutivo, sobre todo, cuando presente los presupuestos de la comunidad.

Preguntado sobre si cree que las elecciones autonómicas se deberían haber celebrado al mismo tiempo que las generales, ha señalado que la volatilidad de la política en este país está siendo tremenda y es difícil manejar escenarios, apuntando que el escenario de las autonómicas del 2 diciembre no lo atisbó nadie, ni la noche antes. Juan Espadas ha indicado que, sin duda, hubo un resultado "injusto" para el PSOE-A, pero "la vida es así".

En cuanto a las intenciones del PSOE de gobernar en solitario en España tras los resultados de las elecciones generales, ha considerado que, con 123 escaños, Pedro Sánchez va a gobernar "magníficamente bien en este país, no me cabe la menor duda". Ha apuntado que si él ha gobernado con 11 concejales en el Ayuntamiento de Sevilla, Sánchez, con 123 escaños en el Congreso de los Diputados, lo hará "magníficamente".