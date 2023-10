Espadas critica los "despropósitos" de la Junta en su "gestión del agua" y de la sanidad

JAÉN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este lunes los "despropósitos" que, en su opinión, acumula el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) en relación tanto a su política de agua como de la sanidad pública.

Son críticas que el dirigente socialista ha expresado en una atención a medios tras visitar el embalse del Víboras, en el término municipal jiennense de Martos, donde ha comenzado denunciando un "nuevo incumplimiento" del Gobierno de Moreno "con la provincia de Jaén" en relación a "un tema especialmente sensible" y "preocupante" para el "día a día" de las familias y vecinos de los municipios que "dependen del sistema del Víboras-Quiebrajano", donde "el recurso disponible no se ha planificado suficientemente por parte del Gobierno del PP-A a lo largo de ya más de cinco años de gestión", según ha criticado.

Juan Espadas ha aseverado que no se trata de "una cuestión puntual", de "un problema o un error técnico, como ahora le ha dado por decir al señor Moreno Bonilla que comete la Junta de Andalucía", y "no es un lapsus", sino "sencillamente la constatación de que tenemos un Gobierno de Andalucía que no ha planificado la evolución de la sequía en los últimos cinco años, y ahora pagamos sin duda los platos rotos y los efectos de esa falta de planificación y de gestión", ha abundado.

El líder socialista ha sostenido que "en los últimos días y semanas estamos viendo un auténtico despropósito tras otro en la gestión del Gobierno andaluz" en materia de agua, y al respecto ha señalado que la consejera del ramo, Carmen Crespo, "ha adoptado la mentira por sistema a la hora de explicar su gestión", y "habla de cientos de millones de euros que no existen luego en la realidad", de forma que "dice lo que debería haber ejecutado o gastado, no lo que se ha hecho en cada una de las infraestructuras en las que debería haber invertido".

En esa línea, ha indicado que los socialistas están "absolutamente hartos de escuchar a la consejera de Agricultura y del Agua en Andalucía, que habla de cosas que luego no han sucedido, como por ejemplo el otro día en el Parlamento, cuando habló de que tenía que hacer de nuevo los proyectos en relación con este sistema Víboras-Quiebrajano y, a continuación, hemos podido constatar que lo que está licitando es la revisión y la actualización de los mismos", de forma que dichos proyectos "existían", según ha relatado Juan Espadas.

Ha incidido en denunciar el "tamaño del despropósito que tenemos en el Gobierno andaluz en materia de aguas, porque no planificó y porque no está acometiendo las inversiones" necesarias, y ha lamentado que "pagamos todos esa incapacidad que ya han demostrado" en su opinión, tanto Juanma Moreno como su consejera de Agricultura en la anterior legislatura y en la actual iniciada en el verano de 2022.

"DESPROPÓSITOS" TAMBIÉN EN SANIDAD

De igual modo, el líder del PSOE-A ha advertido de que "los despropósitos" del Gobierno de Moreno "no quedan ahí", y al respecto ha aludido a las "concentraciones, reivindicaciones y quejas" que se siguen produciendo "de forma permanente" por parte de andaluces "en relación con la sanidad pública".

En esa línea, ha insistido en sostener que "la sanidad pública no funciona" en Andalucía, y que "la solución no es traspasar 734 millones de euros a la sanidad privada, sino invertir los recursos en la pública".

"La solución no es mandar a los pacientes a la sanidad privada, a que los vean los médicos que deberían verlos en la pública, sino hacer contratos en condiciones para que haya médicos en la sanidad pública", ha aseverado Juan Espadas antes de apostillar que "no es tan difícil de entender", y "lo que parece increíble es que la consejera" de Salud, Catalina García, "siga empeñada en engañarnos Pleno tras Pleno" en el Parlamento, "diciendo que aquí todo funciona bien".

Tras apuntar que, "como no paramos de cogerla en un renuncio u otro, en una mentira u otra", la propia consejera "se va rectificando Pleno tras Pleno", Juan Espadas ha opinado que "la situación de la sanidad" en Andalucía es "verdaderamente vergonzosa", y lo que está haciendo el Gobierno de Moreno "por la vía de los hechos es debilitar el sistema público de salud para, al final, acabar justificando la derivación de recursos a la sanidad privada, cuando además", según ha subrayado, "tampoco eso resuelve las listas de espera, como estamos viendo en estos últimos años", ya que éstas "siguen creciendo más allá de que se sigan derivando recursos públicos a la sanidad", ha concluido apuntando el líder socialista.