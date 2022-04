Espadas critica que Moreno "justifica" el adelanto electoral por la falta de Presupuesto cuando "no ejecuta" el actual

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), está tratando de "justificar un adelanto electoral" en la comunidad autónoma "por la inexistencia de un presupuesto para este año" en Andalucía cuando, a la vez, "no ejecuta" las cuentas vigentes en 2022, que son las prorrogadas de 2021.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A, Juan Espadas ha criticado también al respecto de esta cuestión la "poca memoria" que, en su opinión, muestra Moreno al esgrimir dicha falta de nuevo Presupuesto para el ejercicio de 2022 como motivo para adelantar a antes del verano la celebración de elecciones andaluzas que tocarían a final de año, porque "fue posible" un acuerdo entre la Junta y el Grupo Socialista para sacar adelante en el Parlamento el proyecto de Presupuestos para este año, pero "la soberbia, seguramente, o los cálculos electorales del Gobierno andaluz y del presidente Moreno Bonilla sencillamente lo descartaron".

"Por tanto, recuperar ahora, desde inicios de este año, cuando definitivamente se renunció por el Partido Popular a acordar o pactar las líneas maestras de ese Presupuesto de recuperación económica, contrasta ahora con pedir el comodín del público y coger ese argumento para intentar justificar lo que no es otra cosa que un cálculo electoral o las prisas, más bien, para querer convocar y finiquitar esta legislatura", ha manifestado Juan Espadas.

El líder socialista ha denunciado que, mientras Moreno "dice que no va a tener más remedio que adelantar las elecciones porque no tiene Presupuesto, cada día no se ejecuta el presupuesto para 2022 en Andalucía", y al respecto se ha detenido en el caso del presupuesto consignado para inversiones en relación al monte y a la protección y conservación del medio ambiente.

INVERSIONES EN SUPERFICIE FORESTAL

Espadas ha señalado que, a lo largo de los más de tres años que van de legislatura, Moreno "ha sido incapaz de ejecutar más del 30 por ciento de sus Presupuestos, de sus inversiones, en lo que se refiere al monte y a la protección y conservación de nuestra de biodiversidad y nuestra superficie forestal", y ha advertido de que "esto es directamente causa de incendios forestales a la vuelta de tan sólo mes y medio, cuando las temperaturas empiecen alcanzar los grados que empiezan a poner en riesgo esa superficie forestal".

Ha puesto de relieve al respecto que "el 50 por ciento de nuestros montes en Andalucía es superficie forestal, y de los cuatro millones de hectáreas forestales" de la comunidad autónoma, "un millón de hectáreas es monte público", donde "puede actuar la Junta de Andalucía directamente o a través de convenios con los ayuntamientos", pero donde "no está actuando nadie", según ha denunciado.

"Por tanto, tenemos un millón de hectáreas en riesgo de incendios forestales por la incapacidad de gestión de una Consejería que hubo un tiempo que se llamó Consejería de Medio Ambiente, la que desapareció del Gobierno andaluz" con la presidencia de Moreno, y que actualmente, según ha criticado Espadas, es "un departamento que no ejecuta inversiones, que no ejecuta su Presupuesto y, lo que es peor, no llega a acuerdos con los ayuntamientos titulares de esos montes públicos para, a través de la figura de los consorcios, de los convenios, poder ejecutar empleo en el medio rural".

Espadas ha manifestado que "esta cuestión, que parece técnica, una cuestión de menor importancia", dará pie a "los titulares de los próximos meses cuando el señor Moreno Bonilla haya decidido que ya la legislatura está agotada y que vamos a elecciones en junio", mes en el que "volveremos a estar, como es normal en esta tierra, ante temperaturas que nos harán preocuparnos" por posibles incendios forestales, según ha agregado.

Al respecto, Espadas ha aseverado que "nuestros ayuntamientos son un auténtico clamor pidiéndole a la Junta de Andalucía que llevamos dos años sin convenios" con ellos "para ejecutar inversiones y desarrollar empleo en nuestros montes", y los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) "están claramente infrautilizados y tienen horas suficientes que no se desarrollan en el monte, sino que sencillamente se dan en horas libres, a diferencia de lo que ellos y los representantes de los trabajadores están pidiendo".

Así las cosas, Espadas ha emplazado a quien se dedica a "justificar que la legislatura está agotada porque no hay Presupuesto", a ponerse a "ejecutar el Presupuesto del que depende el empleo en Andalucía o la protección de nuestro medio natural y la lucha contra el fuego y los incendios forestales".

EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, Espadas ha remarcado que este próximo jueves, 28 de abril, comparecerá la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde se tendrán que "retratar" los gobiernos autonómicos en relación a la ejecución de los fondos europeos.

Espadas, que ha defendido que la comparecencia se celebrará "por impulso" de él mismo en su condición de portavoz del Grupo Socialista en dicha comisión del Senado, ha explicado que en este órgano de la Cámara alta "van a comparecer presidentes autonómicos", aunque "ya veremos" si entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha apostillado, "en una sesión donde vamos a poder ver el análisis de la ejecución de los fondos europeos y la proyección que plantea el Gobierno de España y la ejecución de esos fondos en Andalucía".

El dirigente socialista ha criticado que dicha ejecución está "en el 40%" en Andalucía, y a Moreno "no le he escuchado ni hablar de eso", tras lo que Espadas ha concluido preguntándose "donde están esos fondos" que no se ejecutan por parte de la Junta.

