Espadas critica los "parches" de Moreno con la sanidad cuando los andaluces esperan "más medios humanos y recursos"

GRANADA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este jueves los "parches" que el Gobierno de Juanma Moreno está poniendo para tratar de solventar los problemas en la sanidad pública, sin aportar "más medios humanos y recursos" económicos, que es lo que realmente se necesita y demanda la ciudadanía.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una reunión con el sindicato Satse en Granada, Espadas ha insistido en que los ciudadanos "ven que se ponen parches pero no soluciones" desde la Junta, y ha advertido de que la actual situación "no se resuelve con medidas coyunturales, horas extra por la tarde y poner dinerillo a ver si pasa ya pronto" la sexta ola de la pandemia del coronavirus.

Para el dirigente socialista, es necesario un debate "profundo, social, sobre cuál es el sistema sanitario público que queremos para Andalucía, cuánto estamos dispuestos a invertir en los presupuestos de la comunidad en sanidad y abordar las listas de espera", y evitar que los ciudadanos no tengan más remedio que recurrir a la sanidad privada porque no son atendidos en la pública.

Ha denunciado que el sistema sanitario público andaluz, en este momento, tiene un nivel de inversión por habitante que es el "penúltimo" de España, y unos "inasumibles plazos listas de espera", y la pandemia "no puede ser una justificación permanente".

En este sentido, Juan Espadas ha vuelto a proponer "un gran acuerdo político por la sanidad publica Andalucía, más allá de elecciones"; una ley que blinde la inversión en sanidad pública y un plan para toda la legislatura que aborde el desarrollo y la carrera laboral de los sanitarios, su estabilidad laboral, para que no se tengan que ir a otras comunidades buscando mejores oportunidades.

Se ha preguntado cuánto "tiempo más van a aguantar los profesionales sin descansar y sin conciliar". "Esto es muy serio y grave, no para que se ofenda el presidente y huya del Parlamento. Así no podemos seguir. Los que quieran otro modelo que sean sinceros y lo digan", ha planteado el dirigente socialista.

Ha añadido que se están produciendo decisiones de sindicatos y asociaciones sociales que demuestran que esto no es un problema político entre PSOE y PP. "Los profesionales no reivindican más para que sus pacientes no pierdan calidad de atención. Están en juego sus propios pacientes", ha indicado Juan Espadas, quien ha lamentado que mientras esto ocurre, el Gobierno andaluz "sólo piensa en elecciones" y atento a lo que va a pasar en los comicios de Castilla y León.

En relación con el Plan de atención primaria que se va a poner en marcha, ha considerado que "no se puede llamar plan de refuerzo a pagar horas extra a los mismos médicos". "Necesitan refuerzo no esfuerzo, que ya lo ponen", según ha indicado Espadas, quien ha insistido en que ese plan es una "tomadura de pelo", recurriendo a personal "ya de por si saturado".

En su opinión, un plan de estas características hay que abordarlo de otra manera, en una mesa con las centrales sindicales. Ha señalado que el PSOE-A mantendrá próximamente una reunión con ellas y se respaldarán todas las cuestiones con "sentido común y que el Gobierno no escucha".