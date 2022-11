Espadas elude pronunciarse sobre cambiar la malversación y su incidencia en Griñán: "Es una negociación en el Congreso"

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha eludido este lunes pronunciarse sobre los efectos que tenga la reforma del delito de malversación, que podría tramitarse como una enmienda en el Congreso, en el ingreso en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE tras argumentar que "no me corresponde" por el hecho de que se trata de "una negociación de los grupos en el Congreso".

En rueda de prensa, a preguntas de los medios, Espadas ha asegurado que "no voy a prejuzgar la posición de mi partido" ante un eventual reforma del delito de malversación y su repercusión en la pena de prisión de Griñán "cuando han hablado el presidente (del Gobierno) y el ministro (de la Presidencia)", para considerar entonces que como se configure el delito "dependerá de la tramitación, de la iniciativa de ese grupo", en referencia a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

"Ahí me quedo, no voy a hacer especulaciones sobre una cuestión que no está encima de la mesa", ha proseguido afirmando el secretario general del PSOE-A, quien ha apuntado que "mi partido decidirá en su momento" sobre el alcance del cambio en el delito de malversación.

"No voy a hacer valoraciones de algo que no dejar de ser una información", ha reiterado Espadas.

Cuestionado por la citación para este miércoles por la Audiencia Provincial de Sevilla para el cumplimiento de la pena de inhabilitación a los condenados en el caso ERE, Espadas ha afirmado que "solo puedo desearles lo mejor a estas personas", mientras ha apelado al desenlace de los recursos presentados por sus defensas, antes de reiterar que se trata de "personas a las que aprecio personalmente y "que en un momento determinado hemos tenido colaboración y trabajo".