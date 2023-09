Espadas evita entrar en "especulaciones" y señala la Constitución como "único marco" ante una negociación con Puigdemont

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apelado este martes a la Constitución como "único marco" en el que se debe circunscribir el diálogo que pueda mantener su partido con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, así como con "otras fuerzas políticas", de cara a buscar sus apoyos para una investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, y no ha querido entrar en "especulaciones" sobre dicha posible negociación.

A preguntas de los periodistas sobre los planteamientos que este martes ha esbozado Puigdemont en una conferencia desde Bruselas de cara a un posible apoyo de Junts --el partido que lidera-- a la investidura del próximo presidente del Gobierno, Espadas se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla antes de una reunión de coordinación con los secretarios generales provinciales del PSOE andaluz.

Espadas ha apuntado que los socialistas tienen "claro que una negociación tan compleja, tan difícil como la que tenemos por delante" para intentar la investidura de Sánchez debe ser llevada "desde la seriedad y el rigor", y "no debe someterse ni a especulaciones ni a planteamientos diarios sobre qué haría yo o qué me parecería a mí".

En esa línea, ha defendido que el PSOE es "un único proyecto y un único equipo como organización", y es el que "va a negociar", y Pedro Sánchez ya "ha dicho muy claro" que "el diálogo por encima de todo es lo que quieren los españoles", así como ha apelado a la Constitución como "el único marco sobre el cual se puede cerrar cualquier tipo de acuerdo en el marco de ese diálogo".

REUNIÓN DE YOLANDA DÍAZ CON PUIGDEMONT

"Los que tienen que hablar hablarán cuando llegue el momento, y todos estaremos absolutamente atentos a que se produzca en esas dos variables que he dicho", ha sentenciado Espadas, que también a preguntas de los periodistas ha desvinculado al PSOE de la reunión que este pasado lunes mantuvo la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con Puigdemont en Bruselas, y ha subrayado que ella acudió a ese encuentro como "la líder de Sumar", y, por tanto, no está "sujeta" a su "valoración" política.

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A ha subrayado que la federación socialista andaluza "no va a permitir, ni desde luego se va a quedar indiferente, ante lo que es un nuevo intento del PP y la derecha de protagonizar la defensa de los intereses de Andalucía de forma excluyente a la de cualquier otro partido, y especialmente diciendo que quien la pone en riesgo es el PSOE de España llegando a acuerdos con las fuerzas nacionalistas".

Frente a ello, ha llamado la atención acerca de la diferencia en los "términos" en los que, en su opinión, se pronunció el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, en relación al planteamiento del lehendakari Íñigo Urkullu publicado en un artículo la semana pasada sobre el autogobierno de comunidades históricas el mismo día en que se publicó ese artículo, y luego unos días después, el domingo en el acto de inicio del curso político que el PP-A celebró en Torremolinos (Málaga), y donde el presidente de los 'populares' andaluces advirtió de que Andalucía no iba a aceptar "bajo ningún concepto" e iba a "plantar cara" a cualquier intento de menoscabo de sus intereses.

"MORENO ESTÁ MUY VISTO CON EL ESLOGAN DE QUE EL PSOE ROMPE ESPAÑA"

Espadas ha opinado que Moreno en particular, y el PP en general, "está muy visto con este permanente eslogan de que el PSOE rompe España y negocia con los que no quieren a la Constitución", y frente a ello ha aseverado que "el PSOE de Andalucía es vital y fundamental en la estrategia del PSOE de España", porque así "lo ha sido siempre en toda su historia y lo va a seguir siendo", según ha sentenciado.

Tras ello, ha remarcado que "el principio de igualdad" contemplado en el artículo 14 de la Constitución "marca cualquier cuestión de relación o debate o diálogo territorial en el que queramos avanzar en el autogobierno de cualquiera de nuestros territorios".

Espadas ha defendido que "Andalucía fue pionera a la hora del desarrollo estatutario del Título Octavo de la Constitución" con su referéndum de autonomía, y sobre el techo competencial alcanzado en su autogobierno "no vamos a dar ni un solo paso atrás".

"Por eso dije que el PSOE de Andalucía y la igualdad eran la clave de bóveda de cualquier diálogo o debate territorial, porque sin ellas no es posible alcanzar un acuerdo" que se ubique "en el marco de la Constitución", ha enfatizado el líder socialista, quien, de igual modo, ha sostenido que el "objetivo de esa negociación" que el PSOE pueda llevar a cabo para lograr la investidura de Sánchez "no es ni más ni menos que cumplir el veredicto de las urnas del 23 de julio, que es que España tenga un gobierno progresista", y ese fin, según ha opinado, "merece" ser "prudentes, cautos, y que nuestra posición se articule sobre la base de una voz única y en una negociación clara como la que va a desarrollar, está desarrollando y desarrollará" el PSOE.

"Yo soy respetuoso con los tiempos y con la responsabilidad de quien tiene que conducir esto, que no es otro que el secretario general y presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, y "cuando tenga que opinar sobre cualquier aspecto de esa negociación, tengo los cauces y el órgano para hacerlo", ha añadido.

Espadas también ha apuntado que "estamos en la fase muy inicial de ese diálogo y en el análisis de cualquier propuesta que haga cualquier partido" en este proceso, de forma que "nos quedan todavía días y semanas por delante para que no queramos ya concluir hoy y en esta mañana cuál va a ser el resultado de la negociación".

"Debemos de ser un poco más pacientes", ha afirmado en esa línea el líder del PSOE-A, quien ha insistido en señalar que los votantes dijeron el 23J al PP que no estaban "dispuestos a un gobierno de retroceso con la extrema derecha en España, y por eso la investidura" del líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, fijada para final de este mes de septiembre, "no irá a ninguna parte", porque sus apoyos "no suman".

Espadas ha concluido que "para que sea posible" un "Gobierno de progreso" en España "hace falta un acuerdo en el marco de la democracia parlamentaria". "Si no es posible, habrá nuevas elecciones, pero si es posible, evidentemente tiene un marco de juego", que "no es otro que la Constitución", según ha sentenciado.