Espadas habló con Griñán este martes y espera que se confirme de manera "rápida" la suspensión de su ingreso en prisión

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha desvelado este miércoles que habló este pasado martes con el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, que ya tiene "definido" el tratamiento que deberá recibir por la enfermedad que padece, y ha apostado por que se confirme de manera "rápida" la suspensión de su ingreso en prisión.

En declaraciones a la Cadena SER Andalucía recogidas por Europa Press, el líder del PSOE-A ha reiterado su esperanza en que se atienda la solicitud del expresidente socialista de suspender el plazo de diez días iniciado el pasado viernes, 23 de diciembre, y decretado por la Audiencia Provincial de Sevilla para su entrada voluntaria en prisión, alegando una enfermedad grave sobrevenida.

La Audiencia de Sevilla requirió la semana pasada a Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que remita "a la mayor urgencia posible" los resultados de la prueba médica que le será practicada, después de que su defensa solicitase suspender dicho plazo de diez días para su entrada voluntaria en prisión, alegando una enfermedad grave sobrevenida.

Al respecto, Espadas se ha mostrado esperanzado y "convencido" de que el también expresidente del PSOE no entrará en prisión en esas circunstancias, y ha precisado que así lo cree desde su propio "análisis jurídico" sobre "cuáles son los motivos y argumentos que Pepe Griñán ha dado a la Audiencia" de Sevilla "para suspender esa entrada en prisión".

"Lo hace porque, cuando hay unas circunstancias de este tipo, lo absolutamente normal es conceder ese aplazamiento, suspender esa entrada en prisión, porque lo principal es la salud de la persona", ha defendido Juan Espadas.

El secretario general del PSOE-A ha revelado que este pasado martes habló con Griñán, quien "estaba animado, porque tiene ya definido cuál es su tratamiento, y sabe que va a combatir" su enfermedad "con determinación y que lo va a vencer, y va a recuperarse".

"Ahora lo que necesita es que la justicia haga lo que está previsto en estos casos", ha abundado Espadas, quien al respecto ha incidido en que la Audiencia "no tiene que hacer nada excepcional", sino que "debe admitir que tenemos una persona que necesita un tratamiento que debe recibir correctamente, y que, por tanto, no puede entrar en estos momentos en un centro penitenciario porque no podría recibirlo".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha aseverado que "debe primar la salud de la persona y su recuperación frente a cualquier otra cosa", algo que está "absolutamente consolidado en nuestro Estado de derecho", por lo que espera "que, de manera muy rápida, también podamos tener esa tranquilidad de que lo primero es lo primero, que es que él se recupere", según ha remarcado.

De igual modo, Espadas ha saludado el "sentido común" de posicionamientos como los trasladados en los últimos días por el políticos procedentes del PP, como el coordinador general del partido, Elías Bendodo, o el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, contrarios a que una persona enferma como Griñán ingrese en prisión.

"En esta cuestión están diciendo lo lógico, lo justo, lo que dice el ordenamiento jurídico", que es que "cuando se dan estas circunstancias, los jueces deben vigilar y velar por la recuperación y la salud de las personas", según ha abundado el líder del PSOE-A, que ha insistido en que "se ha hecho en otros casos y, por tanto, debe hacerse en este", y que ha concluido alegrándose de "que el sentido común se imponga y pensemos en la persona antes que en otras cuestiones".