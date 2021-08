Espadas (PSOE-A) pide a la Junta que "cumpla" con "urgencia" con el tejido industrial y con los centros tecnológicos

LINARES (JAÉN), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla" con "urgencia" con el tejido industrial andaluz y ejecute los recursos presupuestados para el sector, sobre todo en lo que se refiere a los centros tecnológicos.

Espadas, que ha visitado en Linares (Jaén) el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet), ha defendido en declaraciones a los medios la necesidad de de "un compromiso firme" con el tejido industrial, al tiempo que ha criticado que Juanma Moreno no tenga en su gobierno "un departamento ni una consejería que apoye las políticas de innovación" y además no sea capaz de ejecutar los recursos económicos que destinan a centros tecnológicos.

Así, ha afirmado que "no se pueden presupuestar 50 millones de euros y ejecutar 12", por eso le ha pedido al gobierno andaluz "que presume de buena gestión" que "cumpla" y que "mire a otras comunidades que sí lo hacen" para poder crear más empleo y riqueza.

Espadas ha señalado que la estrategia industrial de Andalucía 2020 fijaba que "uno de los objetivos era elevar hasta el 18 por ciento el peso del sector industrial andaluz" y el Eje de la N-IV es "fundamental" para ello.

Para Espadas, el Ejecutivo andaluz (PP-Cs) ha evidenciado que "hay una ausencia absoluta de ideas de proyecto industrial" tanto para Linares como para la provincia de Jaén y ha lamentado el incumplimiento por parte del gobierno andaluz de los cinco planes industriales presentados.

"Moreno Bonilla, no esta cumpliendo con Jaén, no está cumpliendo con Linares y ahora es más necesario que nunca que cumpla", ha destacado, al tiempo que ha defendido que en la provincia de Jaén y en Linares en particular hay "materia prima, recursos y capital humano para que las empresas se interesen por implantar proyectos".

En su primera visita como secretario general a la provincia de Jaén ha destacado que "el desarrollo industrial es clave para la recuperación económica" y ha afirmado el compromiso del PSOE con el potencial y las posibilidades de Jaén y su provincia. Así, ha reiterado que la apuesta "por el eje Algeciras- Bobadilla, estratégico para poder ser competitivos y atraer inversión privada en el sector logístico".

Además, ha indicado que el Gobierno andaluz tiene la oportunidad de reimpulsar el puerto seco de Linares, que ya contó con "una inversión importante" del anterior Ejecutivo andaluz y que ahora "está muerta a la espera de voluntad política del Gobierno del PP" cuando "hay inversión privada interesada en desarrollar ese puerto seco" y Linares "no puede perder esa oportunidad por dejadez o por falta de interés del Gobierno andaluz".