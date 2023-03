Espadas replica a Moreno que "adjudicar a dedo 243 millones a la sanidad privada" es "un gran fraude de ley"

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha aseverado este viernes que adjudicar "243 millones" de euros "a dedo" por parte de la Junta de Andalucía "a quien le haya parecido bien" al Gobierno de Juanma Moreno "de la sanidad privada, al margen de cualquier tipo de procedimiento legal, sin concurrencia alguna, al precio que haya querido" el Ejecutivo del PP-A, y "quitándolo de los recursos que necesita la sanidad pública", es "un gran fraude a la ley" y "a los andaluces".

Así lo ha sentenciado el dirigente socialista durante su intervención en abierto ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano de la federación socialista entre congresos, que se ha reunido este viernes en un hotel de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) para culminar el proceso de aprobación de las candidaturas socialistas para las elecciones locales del 28 de mayo, la víspera de que el Comité Federal se reúna en Madrid para completar ese proceso a nivel nacional.

Espadas ha venido así a replicar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien este viernes por la mañana, en una atención a medios en Barcelona, ha considerado que la controversia generada en torno a dicha contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud al amparo de procedimientos desarrollados durante la pandemia de Covid-19 es una "típica polémica de campaña electoral", y que en este caso hay "mucho ruido y pocas nueces".

El secretario general del PSOE-A ha criticado que Moreno haya querido "despachar" ese asunto con esa expresión empleada por el presidente para este caso, o que en otra ocasión acusase a su partido de divulgar "bulos" en relación al Gobierno andaluz, y ha aseverado que "243 millones adjudicados a dedo a quien le haya parecido bien de la sanidad privada, al margen de cualquier tipo de procedimiento legal, sin concurrencia alguna, al precio que usted (Juanma Moreno) haya querido, y quitándolo de los recursos que necesita la sanidad pública, tiene nombre y apellidos: es un gran fraude a la ley".

"Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que esto lo sepan todos los andaluces", ha advertido también Juan Espadas, que ha dedicado parte de su intervención en la reunión del Comité Director a denunciar la situación de la sanidad pública andaluza, criticando que, por parte de la Junta, "desde junio de 2022 no se actualizan las listas de espera quirúrgicas en Andalucía", y señalando que eso es así porque "no paran de crecer, porque no se están dedicando los recursos públicos que hay dedicar para que, por ejemplo, los quirófanos funcionen por la tarde a pleno rendimiento".

Espadas ha insistido en criticar que "esos recursos públicos están yendo a beneficiar y adjudicar a dedo a la sanidad privada más de 200 millones de euros", y ha comentado que lo que ha ocurrido en este caso al denunciar este asunto "es lo que se llama vulgarmente coger a alguien con el carrito de los helados".

El dirigente socialista ha denunciado que "la derecha que gobierna en Andalucía" ha decidido "trabajar con los suyos, financiar las privatizaciones y quitar recursos a la pública", e incluso "han ido a más" y "le han puesto precio a la sanidad pública" con la orden de tarifas de la Consejería de Salud que la propia Junta "corrigió" tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según ha recordado Espadas.

No obstante, el líder del PSOE-A ha subrayado que "no es suficiente" esa corrección de errores, y por eso el Grupo Socialista pedirá en el Pleno del Parlamento a la Junta la semana que viene "que retire esa orden", según ha remachado Espadas, quien ha zanjado que "quedan muchas explicaciones por dar" por parte de la Junta, además de que falta toda la "transparencia" al respecto.