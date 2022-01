Espadas reprocha al PP que respalde junto a los agricultores la Ley de Cadena Alimentaria tras votar en contra

CÓRDOBA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reprochado este lunes al PP que respaldara la demanda de los agricultores y ganaderos que se manifestaron este domingo en Madrid demandando, entre otras cuestiones, "que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria", puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando, precisamente, los populares habían "votado en contra" de dicha Ley "en las Cortes".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Espadas, quien ha señalado que "hay que escuchar" las reivindicaciones de los agricultores, ha señalado que, precisamente, en la Ley de la Cadena Alimentaria "pueden estar algunas de las respuestas y soluciones a sus demandas justas", reconociendo que el sector, en los "últimos tiempos, en condiciones de mercado, necesitaba un mayor compromiso" de anteriores gobiernos, "fundamentalmente para garantizar que no se produjeran las ventas a pérdidas, que no se produjera una situación tan injusta como la matarse a trabajar y que al final no te generase un rendimiento mínimo".

Frente a ello, el actual Gobierno de la Nación, "en mitad de una pandemia y con una agenda de reformas, ha cogido ese toro y, además, ha sido un ministro Córdoba el que ha puesto encima de la mesa una Ley de Cadena Alimentaria que hace muchos años que este país necesitaba, pero que los gobiernos anteriores no lo habían hecho".

En consecuencia, para Espadas "el sector tiene que confiar" en el actual Gobierno, que es el que ya "ha tomado las decisiones para que esto mejore", pero, aún así, él, "como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía", se va a "sentar con el sector" y, en el caso de la provincia de Córdoba, visitará la comarca de Los Pedroches, para conocer, de primera mano, "aquellas reivindicaciones que consideren que no se han asumido aún".

En cualquier caso, Espadas ha resaltado que "el sector ganadero sabe que es uno de los que ha mejorado más de un once por ciento las ayudas respecto a la PAC anterior", lo que no quita que haya que "escucharle" y, por parte del PSOE-A, hacer suyas "las reivindicaciones y los compromisos que aún estén pendientes".

Sin embargo, para el líder de los socialistas andaluces lo primero que es preciso es "dejar de hacer demagogia y manipulación, que es lo que generalmente le pasa a la derecha, que cuando ve un río revuelto intenta sacar alguna ganancia".