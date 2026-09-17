Especialistas del hospital Vithas dan las claves para la vuelta al cole de los menores con daño cerebral adquirido

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Hospital Vithas Sevilla. - Vithas Sevilla - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de la Unidad de Neurorrehabilitación Pediátrica de Vithas Sevilla y de Vithas Xanit Internacional, integradas en el Instituto de Neurociencias Vithas, han señalado ante el inicio del curso escolar que la recuperación física tras un daño cerebral adquirido no implica necesariamente que el niño esté preparado para afrontar todas las exigencias de la vuelta al colegio. De hecho, han explicado que la evidencia científica muestra que pueden persistir dificultades en la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, la regulación emocional, la conducta o las relaciones sociales.

Según ha afirmado la doctora y directora clínica del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea), Carolina Colomer, "la mayoría de estas dificultades no son visibles". "El niño puede caminar, hablar o jugar con aparente normalidad y, sin embargo, seguir teniendo problemas para mantener la atención, recordar instrucciones, organizar una tarea, controlar los impulsos o gestionar la fatiga mental. Son alteraciones que muchas veces solo se hacen evidentes cuando el curso avanza, aumentan las exigencias académicas y el grado de autonomía requerido", ha detallado.

Desde Vithas han apuntado que el inicio del curso es "un momento clave" para revisar las necesidades de cada niño, identificar aquellas secuelas que pueden pasar desapercibidas y establecer las adaptaciones necesarias. "El éxito de la vuelta al colegio no depende únicamente del niño. Cuando familias, docentes y profesionales sanitarios trabajamos de forma coordinada, favorecemos que pueda aprender, ganar autonomía, participar y seguir avanzando en su recuperación", ha concluido la doctora Carolina Colomer.

Además de la preparación previa, desde la Unidad de Neurorrehabilitación Pediátrica de Vithas Sevilla y de Vithas Xanit Internacional han subrayado el papel propio que tiene la vuelta a las clases, así como la incorporación social del menor, en el propio proceso de recuperación.

En concreto, siguiendo una revisión sistemática sobre programas de transición entre el hospital y la escuela analizó 6.933 publicaciones científicas e incluyó finalmente 17 estudios con 350 niños y adolescentes con daño cerebral adquirido. En 14 de los 17 se observó al menos una mejora significativa en alguno de los resultados evaluados, entre ellos el funcionamiento cognitivo, social o conductual y el conocimiento sobre el propio daño cerebral.

Otra revisión sistemática, centrada en la experiencia de las familias durante la vuelta al colegio, destacó el papel que desempeñan la información, la comunicación y la colaboración entre el centro educativo, los profesionales sanitarios y la familia durante este proceso. En conjunto, la evidencia refuerza la importancia de abordar la reincorporación escolar de forma coordinada y teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada niño.

Con estos datos, la doctora y directora asistencial de Irenea en Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, Myrtha O'Valle, ha subrayado que "la rehabilitación no termina cuando el niño sale del hospital o del centro de neurorrehabilitación. Continúa en su casa, en el parque y también en el colegio. Por eso es fundamental que exista una comunicación fluida entre todos los profesionales que participan en su recuperación".

Asimismo, la doctora O'Valle ha señalado que "nuestro objetivo no es únicamente mejorar las funciones alteradas durante la terapia, sino conseguir que esos avances se reflejen también en el colegio, como parte de su vida diaria. Para ello, parte de la intervención se desarrolla en entornos naturales y situaciones reales, donde los niños entrenan habilidades que después necesitarán en el aula y en otros ámbitos de su día a día".

El Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea), con centros en Vithas Valencia Consuelo, Vithas Aguas Vivas, Vithas Sevilla, Vithas Xanit Internacional y Vithas Vigo, además de un centro monográfico de neurorrehabilitación ambulatoria en Elche, cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en la atención de personas con daño cerebral adquirido, enfermedades del sistema nervioso central y lesión medular.