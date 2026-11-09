Especialistas de Vithas reclaman incorporar factores psicológicos y sociales a la prevención y el tratamiento del ictus

Sesión de neurorrehabilitación a cargo de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas (Fanpse) y directora asistencial de Irenea en Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, la doctora Myrtha O'Valle. - VITHAS

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de Irenea, el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas, en los hospitales Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional (Benalmádena, Málaga), han reclamado este lunes 8 incorporar los factores psicológicos y sociales a la prevención y el tratamiento del ictus.

Los expertos han lo hacen a raíz de un reciente metaanálisis publicado en 'Journal of Affective Disorders', que reúne 23 estudios de cohortes y más de once millones de participantes y que asocia los trastornos de ansiedad con un riesgo un 29 por ciento mayor de sufrir un primer ictus. En el caso del trastorno de estrés postraumático (TEPT), el aumento llega al 50 por ciento, según ha concretado la institución sanitaria en una nota.

El secretario de la International Brain Injury Association (IBIA) y director de Investigación del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea), entidad miembro del Instituto de Neurociencias Vithas, el doctor Enrique Noé, ha pedido interpretar estos resultados "con prudencia".

En este sentido, el especialista en neurorrehabilitación ha señalado que "el estudio encuentra una relación entre estos trastornos y el riesgo de ictus, pero eso no significa que la ansiedad o el estrés postraumático lo causen".

"Lo que sí aporta son pistas interesantes como que la asociación es más clara en el ictus isquémico. Ahora necesitamos entender mejor qué hay detrás de esa relación y si estos trastornos pueden ayudarnos a identificar a personas con un mayor riesgo vascular", ha precisado.

Para la presidenta de la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas (Fanpse) y directora asistencial de Irenea en Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, la doctora Myrtha O'Valle, estos resultados ponen de manifiesto "la necesidad de tener en cuenta otros factores que pueden influir en nuestra salud y avanzar hacia un abordaje biopsicosocial del ictus".

En concreto, O'Valle ha abundado en que "la persona no puede dividirse en una parte física y otra psicológica. Nuestra salud está condicionada también por cómo nos encontramos emocionalmente, por nuestras relaciones, por el entorno familiar y laboral y por las situaciones que atravesamos a lo largo de la vida".

"Incorporar estos factores a la atención sanitaria no significa restar importancia a la hipertensión, el colesterol, la diabetes o el resto de los factores de riesgo vascular conocidos, sino entender la salud de una manera más amplia", ha agregado O'Valle.

Además, la especialista ha subrayado la importancia de no trasladar estos resultados de una manera que pueda generar culpabilidad. "Tener ansiedad o sufrir un trastorno de estrés postraumático no es una elección y este estudio tampoco dice que una persona pueda evitar un ictus simplemente controlando su ansiedad. Lo que nos plantea es la necesidad de seguir investigando la relación entre salud mental y salud física y de atender a la persona en todas sus dimensiones", ha indicado.

De este modo, Vithas ha detallado que esta mirada integral "resulta necesaria también cuando el ictus ya se ha producido, un ámbito en el que Irenea desarrolla una amplia línea de investigación en daño cerebral y neurorrehabilitación".

"Si antes del ictus la investigación trata de comprender qué factores pueden influir en el riesgo de sufrirlo, después el reto es conocer mejor sus consecuencias y encontrar nuevas formas de favorecer la recuperación", han precisado.

"El daño cerebral no solo puede provocar alteraciones motoras, cognitivas o de comunicación, sino también cambios psicológicos y conductuales y dificultades para recuperar la autonomía, las relaciones familiares, la actividad laboral y la participación social", ha añadido la institución médica.

Este es el enfoque que se aplica en las unidades de neurorrehabilitación de Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, donde profesionales de distintas disciplinas trabajan de manera coordinada para establecer objetivos individualizados y trasladar los avances de la rehabilitación a la vida cotidiana.

Por su parte, O'Valle ha esxplicado que el objetivo último de la neurorrehabilitación "no es que una persona haga mejor un ejercicio dentro del hospital, sino que esa mejoría tenga una repercusión en su vida y pueda desenvolverse con mayor autonomía, comunicarse, relacionarse, volver a realizar actividades significativas y participar en su entorno".

Junto a las intervenciones convencionales basadas en la evidencia, Irenea incorpora tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial (IA) o diferentes técnicas de neuromodulación, cuando están indicadas. Para O'Valle, prevención y neurorrehabilitación "son momentos distintos, pero en ambos necesitamos mirar a la persona en su conjunto. Antes del ictus debemos conocer mejor todos los factores que pueden influir en el riesgo y, después, conseguir que la recuperación no se quede en el centro de neurorrehabilitación, sino que permita a la persona recuperar autonomía, relaciones, actividades y, en definitiva, su vida cotidiana".