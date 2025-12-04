Un espectáculo de drones coronará la Cabalgata de Reyes de Granada, con la atleta María Pérez como protagonista

Presentación de la Cabalgata de los Reyes Magos de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles de Granada el próximo 5 de enero estará coronada por un espectáculo de drones que iluminará el cielo con figuras de luz visibles desde el Paseo del Salón, la Fuente de las Granadas y el Paseo del Violón.

Además de los Reyes Magos, que este año encarnarán el bailaor Manuel Liñán (Melchor), el guitarrista Juan Habichuela 'Nieto' (Gaspar), y el bajista Miguel María Pérez Corroso (Baltasar); este año tendrá especial protagonismo la carroza de la 'Estrella de la Ilusión', donde estará la atleta granadina María Pérez.

La medallista olímpica se convierte así en la primera mujer en asumir este papel dentro del cortejo, que contará con 25 carrozas.

La edición de este año elimina del recorrido la calle San Juan de Dios y, como novedad, la comitiva real partirá a las 17,00 horas desde la avenida de la Constitución, en su confluencia con Gran Vía.

La cabalgata iniciará su recorrido en la Bandera de España, junto a los Jardines del Triunfo, y avanzará por la avenida de la Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, Acera del Darro, plaza Rotary, Profesor Tierno Galván, Camino de la Zubia, calle Fontiveros y Puerta de Manuel de Góngora, hasta llegar al Puente Blanco.

Allí, en torno a las 19,30 horas, la comitiva realizará una parada para disfrutar del espectáculo de drones, que iluminará el cielo de Granada con figuras de luz visibles desde el Paseo del Salón, la Fuente de las Granadas y el Paseo del Violón.

El Ayuntamiento habilitará zonas especialmente diseñadas para personas con movilidad reducida y, por segundo año, un área destinada a menores con trastorno del espectro autista (TEA).

En total, se reservarán tres espacios para familias con dificultades de movilidad y una zona específica para niños con TEA -sin música ni estímulos acústicos-, situada en Cuesta del Hospicio, esquina con la avenida de la Constitución, para que puedan disfrutar de la noche de Reyes en un entorno seguro y tranquilo.

El cortejo estará compuesto por 25 carrozas y este año regresa también la entrañable carroza de "los pollos", una de las favoritas de los granadinos, patrocinada en esta edición por el sindicato CSIF.

Durante todo el recorrido se repartirán caramelos y juguetes. Entre las carrozas temáticas destaca la dedicada a Granada 2031, vinculada a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura.

Con un diseño que combina tradición y guiños contemporáneos al patrimonio y la creatividad local, esta carroza llevará a bordo a un grupo de pequeños granadinos elegidos por sorteo, que vivirán la experiencia como embajadores de esta ilusión colectiva.

La noche culminará con la llegada de Sus Majestades al Ayuntamiento, donde el duende Fermín anunciará desde el balcón principal la llegada de los Reyes Magos, quienes saldrán a saludar y pondrán el broche final a una de las noches más mágicas del año.

Durante la presentación, Marifrán Carazo destacó el espíritu que envuelve a la cabalgata: "Granada vive la noche del 5 de enero con una emoción única. Queremos que cada niño, cada familia y cada visitante sienta la magia que nos une como ciudad, y por eso hemos trabajado para ofrecer una cabalgata más luminosa, accesible y segura que nunca".