Estabilizado un incendio forestal declarado en paraje Las Barreras de Órgiva (Granada) que moviliza a 42 profesionales

Imagen del incendio forestal en el paraje Las Barreras en el término municipal de Órgiva (Granada) declarado el 21 de junio. - PLAN INFOCA

ÓRGIVA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha estabilizado a las 7,15 horas el incendio forestal en el paraje Las Barreras declarado a las 4,10 horas, en el término municipal de Órgiva (Granada), donde se han movilizado hasta 42 profesionales para su extinción.

Según ha informado el dispositivo a través de la red social 'X', el operativo desplazado a la zona está integrado por seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes de medioambiente y tres autobombas.

"Una intensa noche de trabajo de los compañeros, con temperaturas incluso superiores a los 34 grados sobre la zona, nos permite amanecer con esta buena noticia", ha indicado el Plan Infoca.