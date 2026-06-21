Estabilizado un incendio forestal declarado en paraje Las Barreras de Órgiva (Granada) que moviliza a 42 profesionales

Imagen del incendio forestal en el paraje Las Barreras en el término municipal de Órgiva (Granada) declarado el 21 de junio.
Imagen del incendio forestal en el paraje Las Barreras en el término municipal de Órgiva (Granada) declarado el 21 de junio. - PLAN INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 21 junio 2026 11:15
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ÓRGIVA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha estabilizado a las 7,15 horas el incendio forestal en el paraje Las Barreras declarado a las 4,10 horas, en el término municipal de Órgiva (Granada), donde se han movilizado hasta 42 profesionales para su extinción.

Según ha informado el dispositivo a través de la red social 'X', el operativo desplazado a la zona está integrado por seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes de medioambiente y tres autobombas.

"Una intensa noche de trabajo de los compañeros, con temperaturas incluso superiores a los 34 grados sobre la zona, nos permite amanecer con esta buena noticia", ha indicado el Plan Infoca.

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