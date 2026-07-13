Estabilizado un incendio forestal en Jun (Granada)

Ubicación del incendio forestal declarado en Jun (Granada) - PLAN INFOCA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 19,45 horas de este lunes el incendio forestal declarado en Jun (Granada), donde se llegaron a desplegar cinco medios aéreos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press, por el momento trabajan en la extinción del fuego 42 efectivos por tierra y 3 vehículos autobombas.

Se considera estabilizado aquel incendio que, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente.