Estabilizado el incendio en Santa Elena (Jaén), cercano a la A-4

Vista del incendio en Santa Elena - INFOCA

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado a las 21,20 horas de este jueves, 9 de julio, el incendio forestal declarado en Santa Elena (Jaén), en un paraje próximo a la A-4.

Cabe mencionar que se da por estabilizado aquel incendio que, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente.

Este nuevo siniestro se produce después de que el pasado 6 de julio el Infoca diera por extinguido otro incendio declarado el 1 de julio en el paraje de Los Abades, también en Santa Elena, con 142 hectáreas afectadas. El incendio se ha declarado a las 16,15 horas.