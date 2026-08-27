Estabilizado el incendio en La Tahá (Granada) donde las tareas hasta la extincion siguen por tierra

Incendio en el municipio alpujarreño de La Tahá a 27 de agosto de 2026 - PLAN INFOCA

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde pasado el mediodía de este jueves está activo en el paraje de Cortijo Campuzano en el municipio granadino de La Tahá, ya se encuentra estabilizado y continúan las tareas por tierra hasta su definitiva extinción.

Así lo ha dado a conocer en un mensaje en su perfil en redes sociales el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias (EMA).

El propio Infoca detalla que en esta zona de la Alpujarra afectada por las llamas aún permanecen trabajando contra el fuego 28 bomberos forestales con un vehículo autobomba, dos técnicos de operaciones y cuatro agentes medioambientales.

Cabe recordar que tras declararse el incendio, el dispositivo inicial fue muy amplio con un helicóptero ligero, tres semipesados, dos aviones de carga en tierra, 39 bomberos forestales con dos autobombas, dos técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales en la zona.