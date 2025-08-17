Estabilizado el incendio de Villanueva del Rey (Córdoba) y reabierta al tráfico la N-432

VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha estabilizado el fuego declarado este sábado en el municipio cordobés de Villanueva del Rey, reabriendo al tráfico la N-432 que permaneció cortada hasta las 21,48 horas.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio se ha estabilizado en la madrugada de este domingo, en torno a las 02,20 horas, después de un aumento de los medios en la tarde del sábado con 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales y cinco camiones autobomba, entre otros.

El incendio no se encuentra cerca núclero poblacionales pero se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto de alta combustión sin vegetación frondosa.

Actualmente, se encuentran trabajando sobre el terreno dos helicóperos, un semipesado y otro ligero, seis camiones autobomba, tres buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales dos encargados, seis técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente. Además de dos drones, la Unidad de Sistemas en Emergencia y una unidad médica.