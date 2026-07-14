Estabilizan el incendio agrícola en un paraje de Alquife (Granada), mientras 48 efectivos trabajan en su control

Incendio forestal declarado este martes en una paraje de Alquife (Granada).
Incendio forestal declarado este martes en una paraje de Alquife (Granada). - INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 14 julio 2026 20:21
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GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 19,30 horas de este martes el incendio declarado durante la tarde en un paraje del municipio granadino de Alquife.

Si bien en un primer momento se hablaba de incendio forestal, el Infoca ha detallado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, que se trata de un incendio agrícola.

Por el momento, dos helicópteros semipesados, 48 efectivos por tierra y dos vehículos autobombas trabajan en su control, junto a los Bomberos del Ayuntamiento de Guadix.

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