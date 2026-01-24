La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) retrasa su apertura este sábado debido a las condiciones meteorológicas

Archivo - Imagen de archivo de una de las pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada). - EUROPAPRESS/SIERRANEVADA - Archivo

GRANADA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada ha retrasado a las 09,30 horas su apertura de este sábado en función de las condiciones meteorológicas que se presentan en la jornada --presencia de nieve, viento y densa niebla--, y de los trabajos de acondicionamiento de remontes --desbloqueo por hielo y limpieza de estaciones-- y pistas --pisado adicional--.

Así lo ha detallado el recinto invernal en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Pres, donde ha indicado que las zonas de Veleta, Laguna y Loma de Dilar se encuentran cerradas por riesgo muy alto de avalanchas y porque se están llevando a cabo trabajos de desbloqueo de remontes y acondicionamiento de pistas tras las últimas nevadas.

De este modo, Cetursa, entidad que dirige esta estación de esquí, ha señalado que no se podrá esquiar fuera de pistas balizadas, debido al riesgo muy alto de avalancha, además de que no está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.

La jornada comienza con unos 33 kilómetros esquiables y 14 remontes y 46 pistas están en proceso de apertura, en función de las condiciones meteorológicas, marcadas por la borrasca Ingrid, y los citados trabajos.