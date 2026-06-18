La Estación Experimental del Zaidín impulsa la colaboración público-privada en torno a los bioestimulantes vegetales

Foto de la familia de la I Jornada de Innovación Tecnológica sobre Bioestimulantes EEZ-CSIC, organizada por la Estación Experimental del Zaidín-CSIC en el marco del programa MAX-CSIC. - ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Estación Experimental del Zaidín-CSIC (EEZ-CSIC), en Granada, ha celebrado la I Jornada de Innovación Tecnológica sobre Bioestimulantes, un encuentro orientado a fomentar la colaboración público-privada en un ámbito estratégico para el futuro de la agricultura: el desarrollo y aplicación de bioestimulantes vegetales.

La jornada, organizada por la EEZ-CSIC en el contexto del programa Marco de Autoevaluación de la Excelencia CSIC (MAX), ha reunido este pasado miércoles a profesionales de casi treinta empresas del sector y una decena de grupos de investigación del centro, junto con representantes de administraciones públicas, asociaciones profesionales y otros agentes vinculados a la innovación agroalimentaria.

A través de un comunicado destacan que el encuentro ha permitido visibilizar, por un lado, las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de investigación de la EEZ-CSIC y, por otro, las líneas de desarrollo de empresas y entidades que trabajan en el ámbito de los bioestimulantes.

El objetivo principal fue generar un espacio de intercambio orientado a detectar intereses comunes, identificar necesidades del sector y abrir nuevas vías de colaboración.

Durante la jornada, distintos grupos de investigación del instituto presentaron sus líneas de trabajo relacionadas con ámbitos como las interacciones planta-microorganismo, la biofertilización, la biorremediación, o la biología reproductiva de plantas. Estas presentaciones permitieron mostrar el potencial de la EEZ-CSIC para contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras aplicables al sector agrícola.

El programa incluyó además presentaciones breves en las que empresas y entidades participantes expusieron sus proyectos, productos y líneas de innovación en torno a diferentes tipos de bioestimulantes de origen biológico (microbiano y no microbiano), y de origen químico y mineral. Este formato favoreció una visión ágil y directa de las capacidades del tejido empresarial y de sus posibles puntos de conexión con la investigación desarrollada en el centro.

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido la mesa redonda "El futuro de la investigación en bioestimulantes" en la que participaron representantes de la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, el sector productivo, asociaciones, empresas y personal investigador de la EEZ-CSIC.

El debate permitió abordar los principales retos del área, desde la transferencia de conocimiento y la regulación hasta la necesidad de reforzar la cooperación entre ciencia, empresa y territorio. La jornada continuó con una visita guiada a las instalaciones de la Estación Experimental del Zaidín-CSIC, seguida de reuniones bilaterales entre participantes.

Estas reuniones facilitaron un espacio de diálogo más específico para concretar colaboraciones, proyectos conjuntos y líneas de trabajo compartidas.

"Con este evento, la EEZ-CSIC refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento y la innovación tecnológica en el sector agroalimentario, consolidándose como un referente para la conexión entre investigación pública, empresas y agentes del territorio", señalan.

"La jornada ha puesto de manifiesto el papel clave de la ciencia en el desarrollo de herramientas que contribuyan a una agricultura más eficiente, sostenible y adaptada a los desafíos actuales", concluyen.