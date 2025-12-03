Estampa navideña en Sierra Nevada tras la última nevada

La estación de Sierra Nevada tras la última nevada. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de Sierra Nevada luce este miércoles una "estampa navideña" tras las nevadas de las últimas horas, que han dejado un manto blanco de entre cinco y diez centímetros de nieve nueva en Pradollano y Borreguiles.

El espesor es algo mayor en las zonas altas de la estación y el sistema de nieve producida está en funcionamiento. Gracias a las bajas temperatura, y a pesar de la elevada humedad, la generación de nieve se está concentrando en la pista de El Río.

El área de Montaña de Cetursa Sierra Nevada valorará en las próximas horas la incidencia que tendrá la nevada de este miércoles en la oferta esquiable de los próximos días.

La temporada invernal comenzó el pasado sábado 29 de noviembre con siete kilómetros esquiables en nueve pistas de la zona de Borreguiles, lo que supuso la mejor oferta de esquí en una jornada inaugural de las últimas cuatro campañas.

Junto a ello, la estación ofrece actividades en nieve para no esquiadores tanto en Pradollano como en Borreguiles (toboganes), además de oferta gastronómica, de ocio y comercial.