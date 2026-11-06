Estrella Morente y Rocío Márquez, entre las protagonistas de la 17 edición de 'Flamenco y Cultura' en Granada

Archivo - Estrella Morente actuará el día 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, a las 20,00 horas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través de la Delegación de Cultura y Educación, lanza la 17 edición del programa 'Flamenco y Cultura' con un programa protagonizado por Estrella Morente y que reunirá a otras figuras, también de primer nivel, del panorama flamenco contemporáneo, como son Rocío Márquez, Juanito Makandé, Agujetas Chico, Águeda Saavedra, Juan Tomás de la Molía e Isabel do Diego.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado que esta nueva edición de 'Flamenco y Cultura' reafirma a Granada como un territorio flamenco de primer nivel, cuna de arte y de talento. "Desde la Diputación, seguimos apostando por un programa que da visibilidad a grandes figuras, a la vez que impulsa el desarrollo artístico y educativo en nuestros municipios", ha dicho.

En este sentido, Caracuel ha remarcado que el cartel cuenta con artistas reconocidos que combinan innovación y respeto por la tradición flamenca, con el objetivo de concitar el interés tanto de aficionados veteranos como del público joven.

Además, la diputada ha subrayado que en esta edición, el programa trae propuestas innovadoras que no olvidan las raíces de lo jondo, buscando el equilibrio entre vanguardia y tradición, "lo que demuestra que Granada sigue siendo epicentro vivo de la cultura flamenca y referente mundial en la promoción y preservación de la misma".

El programa, que se desarrollará en distintas sedes de la provincia entre el 10 y el 26 de noviembre, está promovido por la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de la capital y la Universidad de Granada.

PROGRAMACIÓN

El programa dará comienzo el 10 de noviembre con atención al baile, de la mano de Águeda Saavedra y Juan Tomás de Molía, que confrontarán el compás festero de Trebujena con la línea limpia y la fuerza escénica de Málaga, y con la bulería como punto de encuentro bajo el título 'Diálogo a dos: tradición y soniquete'.

El jueves día 12, será el turno de la guitarra, con Juanito Makandé y Agujetas Chico en la conferencia 'Toque de vanguardia y raíz', en la que ambos artistas expondrán sus distintas maneras de entender el flamenco.

La semana se cerrará el sábado 14 con Rocío Márquez, una de las grandes voces del flamenco actual, que presentará 'Herencia en evolución', donde compartirá su proceso creativo y explicará cómo, partiendo de la tradición, lleva el cante a lugares nuevos sin perder el hilo de la memoria. Las tres sesiones se desarrollarán en el Palacio de los Condes de Gabia, a las 20 horas (los días 10 y 12) y a las 12 horas (el día 14), con entrada gratuita hasta completar aforo.

El broche de oro lo pondrá Estrella Morente el día 16, Día Internacional del Flamenco declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, en el Auditorio Manuel de Falla, a las 20,00 horas, donde la cantaora interpretará piezas de flamenco clásico que beben del legado del gran maestro Manuel de Falla. Morente estará acompañada en el escenario por Montoyita, guitarrista de la legendaria saga de los Carbonell.

Las invitaciones para ese día se podrán retirar gratuitamente en la web de redentradas a partir del día 12 de noviembre.

TALLERES EN LA PROVINCIA

Además, del 23 al 26 de noviembre, el flamenco estará presente en la provincia con talleres de iniciación. En concreto, se extenderá a los municipios de Carchuna-Calahonda, Gójar, Íllora y Zafarraya.

El ciclo concluirá el día 26, a las 19,30 horas en la Sala Máxima del Espacio V Centenario, con la actuación performativa 'Gozo Jondo', de Isabel do Diego. Organizada por la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la UGR, el artista Juan Diego Calzada explora las prácticas atávicas del flamenco en relación con su sonoridad y con la manera de habitar el cuerpo en escena. La entrada será gratuita hasta completar aforo.