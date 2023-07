El estudiante de la Universidad de Granada y defensor de los derechos LGTBI Patrick Zaki obtiene el indulto en Egipto

GRANADA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estudiante de la Universidad de Granada y activista egipcio por los derechos de los coptos y del colectivo LGTBI, Patrick Zaki, ha conseguido el indulto en Egipto, después de que a principios de semana fuera condenado a tres años de cárcel por el Tribunal de Emergencia de Seguridad de Egipto, y se prevé que regrese en un plazo breve a Italia para finalizar sus estudios.

Zaki, becario Erasmus Mundus del Máster en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma), fue arrestado el 7 de febrero de 2020 cuando regresaba a Egipto tras realizar sus exámenes en la Universidad de Bolonia, donde cursaba el primer año del máster.

"Sin una causa justificada" ha permanecido arrestado durante más de tres años, los primeros dos años encarcelado y desde entonces en arresto domiciliario. Llevaba esperando un juicio que se ha ido aplazando de manera continua desde su arresto y que finalmente se celebró el pasado martes 18 de julio, cuando fue condenado a tres años de cárcel, según han explicado desde la Universidad de Granada.

El indulto que acaba de recibir ha sido fruto de "toda la presión que se ha desarrollado desde el consorcio con el apoyo de todas las universidades implicadas", según ha señalado la coordinadora del máster, Adelina Sánchez Espinosa, que ha expresado su agradecimiento a la Universidad de Granada, a la de Bolonia, al resto de las universidades e instituciones y a la Comisión Europea".

Durante estos años Patrick Zaki y gracias al apoyo del consorcio, ha podido completar su formación en el máster GEMMA, y el pasado 5 de julio defendió desde Egipto, por videoconferencia con la Universidad de Bolonia, su Trabajo de Fin de Máster 'Media for and against Public Engagement', obteniendo una puntuación de Matrícula de Honor.

El consorcio GEMMA está coordinado por la Universidad de Granada y en él participan, además, las universidades de Bolonia, Central European University, Lodz, Oviedo, Utrecht y York.