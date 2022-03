Un estudio del CABD demuestra que el origen de los vertebrados está relacionado con una regulación genómica más compleja

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Science' (PNAS) ha demostrado que la transición de invertebrados a vertebrados está relacionado con una regulación genómica más compleja, ya que en la transición, estos últimos han ganado una mayor interconectividad en la regulación de su genoma. Para ello han estudiado la regulación de genes en vertebrados diferentes, como la rana y el pez cebra, y los han comparado con los invertebrados anfioxo y el hemicordado ptychodera flava.

El investigador Juan Tena ha detallado a través de un comunicado que para comprender mejor cómo cambia la regulación en la transición de vertebrados a invertebrados "hemos buscado cascadas de regulación que sean comunes a todos estos organismos", es decir, "hemos estudiado procesos que se han conservado a lo largo de millones de años de evolución, pero que han sufrido pequeños cambios en la transición de invertebrados a vertebrados".

Ha añadido que para ver las diferencias en esta transición, "hemos tratado a los diferentes organismos con fármacos que alteran estas vías, y hemos estudiado cómo esto afecta a la regulación génica en los diferentes organismos". "Usando esta estrategia, hemos corroborado nuestros estudios anteriores, ya que hemos observado que la regulación en los vertebrados es más compleja que en invertebrados", ha precisado Tena.

El grupo de investigación ha descubierto con este estudio que en invertebrados, estas cascadas de regulación parece que están más desconectadas unas de otras, mientras que en vertebrados, están más interconectadas. "Esta conectividad más alta la hemos visto en genes que son importantes para tejidos y estructuras que son específicas de vertebrados, como las patas o la retina", esto es, "que estas estructuras que han permitido a los vertebrados adaptarse a multitud de nichos ecológicos están enriquecidas en genes que integran más información regulatoria, porque esto permite que su expresión sea controlada de forma más fina", ha explicado el investigador.

El científico Alejandro Gil, partícipe en el estudio, ha aseverado que "hemos comprobado que, en la transición de invertebrados a vertebrados, éstos últimos han ganado una mayor interconectividad en la regulación de su genoma". "Esto ha facilitado que la regulación de genes clave sea más fina, dando lugar a tejidos más complejos que han permitido a los vertebrados diversificarse y colonizar prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra", ha destacado.

NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN A PARTIR DEL ESTUDIO

Según los investigadores del CABD, este estudio abre la puerta a entender de dónde surge a nivel genético la complejidad morfológica que existe dentro de los vertebrados. "En este grupo de animales tenemos grupos muy diversos morfológicamente, como por ejemplo humanos y aves, con estructuras únicas en cada grupo", han resaltado.

En este sentido, Juan Tena ha puesto de relieve que con este trabajo "entendemos mejor el papel de la regulación genética en la aparición de la tremenda diversidad morfológica que existe en los vertebrados". "Entender esta regulación nos puede ayudar a comprender mejor ciertas enfermedades que se dan por problemas en la regulación genética, por ejemplo", ha concluido.