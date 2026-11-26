Imagen aérea de la corteza terrestre. - CSIC

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto con el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia y la Universidad de Chile, ha descrito el ciclo completo entre la destrucción de placas tectónicas hasta la formación de nueva corteza oceánica.

Según ha informado la entidad en una nota, el trabajo sigue el rastro de las placas que se hunden en el interior de la Tierra mediante isótopos de selenio, que actúan como una huella geológica, analizados con un modelo numérico avanzado.

Los resultados, publicados en la revista 'Science Advances', muestran cómo el material hundido conserva su firma química durante cientos o miles de millones de años, viaja por el manto de la Tierra y acaba fundiéndose bajo las dorsales oceánicas para formar nueva corteza terrestre, han explicado desde el CSIC.

La teoría de la tectónica de placas se consolidó en la década de 1960. Desde entonces se debate uno de los grandes enigmas de la geología: cuál es el destino de las enormes placas litosféricas que se hunden hacia el manto --capa terrestre entre la corteza y el núcleo-- en las zonas de subducción, donde una placa tectónica se desplaza al interior de la Tierra tras chocar con otra.

Al mismo tiempo, el magma asciende de forma continua desde el manto, se enfría en contacto con el agua y crea nueva corteza oceánica en forma de basaltos de dorsal mediooceánica (MORB), la roca volcánica más abundante de la corteza.

Durante décadas, la comunidad científica ha debatido sobre la conexión entre estos dos gigantescos sistemas globales. El nuevo trabajo logra explicar cómo el material que se desplaza hacia las capas interiores de la Tierra se transforma en rocas híbridas (piroxenitas), sobrevive a la agitación del manto y, finalmente, se funde para alimentar los MORB que componen la corteza.

Para ello, el equipo investigador ha combinado el análisis de un novedoso trazador empírico, los isótopos de selenio, con una avanzada modelización numérica. Ademá, la entidad científica ha detallado que el selenio funciona como una huella química que permanece durante millones de años.

Cuando la roca original del manto, llamada peridotita, se funde para formar magma, la firma de selenio permanece inalterada: el magma hereda exactamente la misma huella que tenía la roca de la que procede. Esta característica convierte al selenio en un rastreador muy fiable.

En mediciones anteriores, los investigadores han descubierto una pequeña diferencia entre la huella de las rocas intactas del manto y los basaltos que emergen del fondo oceánico. Esa discrepancia indicaba que en el material del que procedían esos basaltos había un ingrediente añadido.

Para rastrear ese componente, el equipo analizó muestras de piroxenitas procedentes de los macizos de Ronda, en Málaga, y de Beni Bousera, en Marruecos. Se trata de fragmentos de manto que la tectónica elevó hasta la superficie hace millones de años.

Estos análogos del manto del que proceden los basaltos oceánicos permiten estudiar en el laboratorio un material que, de otro modo, se encuentra a decenas de kilómetros de profundidad.

"Al analizar las piroxenitas derivadas de la placa tectónica que se ha hundido hacia el manto, es decir, la corteza subducida, comprobamos que su huella de selenio coincidía con esa señal que faltaba por explicar", ha señalado el autor principal del estudio en el IACT-CSIC, Stephan König.

Posteriormente, los investigadores han introducido esas huellas isotópicas en un modelo informático, junto con las condiciones de presión y temperatura a las que se funden y reaccionan las rocas, para simular el ciclo completo: la corteza subducida reacciona con el manto circundante y forma piroxenitas, que ascienden hasta fundirse bajo las dorsales, enormes cordilleras submarinas que recorren el fondo de los océanos de todo el planeta.

MATERIAL RECICLADO PARA UNA NUEVA CORTEZA

El trabajo también indica que basta con que menos de un 10 % del material que se funde bajo las dorsales proceda de corteza reciclada, es decir, de la antigua corteza oceánica que se hundió en el manto hace miles de millones de años, para dejar la huella de selenio detectada.

Esta pequeña proporción permite calcular la transferencia de material en el interior de la Tierra y ajustar los modelos que describen ese reciclaje a escala global.

"Al observar el manto a través de la lente de los isótopos de selenio, este trabajo aporta una claridad sin precedentes sobre lo que ocurre en las profundidades", ha afirmado la coautora del estudio en la Universidad de Chile, María Isabel Varas-Reus, añadiendo que este estudio revela que "el ciclo superficial que conocemos de la tectónica de placas es solo la mitad visible de un sistema especular profundo completamente integrado".

A su juicio, ha indicado que, como avance relevante en las ciencias del sistema Tierra, esta investigación supone "un paso más para demostrar hasta qué punto todo nuestro planeta está interconectado". "Cuanto más profundamente miramos, más evidente resulta la interdependencia fundamental de los sistemas terrestres: un único motor planetario unificado", ha subrayado.

El CSIC ha expuesto a su vez que estas transferencias globales de elementos proporcionan un marco esencial para comprender la evolución química de la Tierra a largo plazo. Un conocimiento "clave" debido al papel del manto terrestre como fuente primordial de los continentes y de recursos minerales críticos.

Asimismo, consolidar el análisis de isótopos de selenio como anclaje empírico para la modelización geodinámica abre una nueva herramienta para cartografiar los mecanismos ocultos del interior de nuestro planeta.