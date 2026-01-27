Un estudio de la EBD-CSIC avisa sobre la expansión de especies no nativas del género Vespa en Andalucía. - CSIC

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, publicado en la revista científica Biological Invasions, ha revelado una expansión "significativa" de varias especies no nativas del género Vespa en Andalucía. Las especies de este género --la mayoría originarias de Asia y Oceanía-- son conocidas por formar colonias grandes y, en algunos casos, por su "potencial impacto en la biodiversidad, la economía y la salud humana".

Según ha informado CSIC en una nota, la Península Ibérica registra la presencia de cuatro especies no nativas de avispas del género Vespa, según los últimos datos disponibles. La más extendida es la avispa asiática (Vespa velutina), originaria del sudeste asiático y detectada inicialmente en Francia en 2005. Desde allí se expandió hacia España atravesando los Pirineos, donde ha logrado asentarse y continuar su avance.

En este sentido, el listado de especies de avispas no nativas en España se ha ampliado con el avispón oriental (Vespa orientalis), identificado por primera vez en Valencia en 2013 y, posteriormente, en diferentes puntos de Andalucía. Y, con el avispón bicolor (Vespa bicolor), registrado por primera vez ese mismo año en Málaga. También se ha localizado la Vespa soror en Asturias --el primer registro para Europa-- aunque "por el momento no existen evidencias de que haya logrado establecerse".

De este modo, el investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Jairo Robla, ha explicado que "el éxito de estas especies radica en su gran capacidad de adaptación a los nuevos ecosistemas". Además, "son especies resistentes y muy competitivas, capaces de lidiar con todo", ha asegurado.

Así, el nuevo estudio ha centrado su atención en la evolución de la distribución de las dos especies con registros más recientes, --Vespa orientalis y Vespa bicolor-- con el objetivo de "evaluar su expansión territorial". Además, el trabajo ha incorporado nuevos puntos de "detección" de la avispa asiática, lo que permite "actualizar los mapas de presencia de esta especie invasora en el territorio ibérico".

En esta línea, para mapear la expansión de estas especies desde sus primeros registros en la Península Ibérica, el equipo científico ha utilizado datos procedentes de plataformas de ciencia ciudadana, de la literatura científica y de observaciones de campo. Los resultados han mostrado que el avispón oriental y el avispón bicolor se concentran en entornos urbanos y periurbanos costeros. Posiblemente, "su llegada se deba al movimiento de vehículos, de personas y bienes, tanto por vía marítima como terrestre", ha indicado.

Según el estudio, "parece que estas especies se están adaptando con éxito a estos nuevos ambientes, donde presentan comportamientos de carroñeo, depredación de insectos y visitas a flores". Además, se han encontrado ejemplares dentro de varios parques naturales, lo que "podría representar una nueva amenaza para la fauna autóctona allí presente".

En el caso del avispón oriental, los nuevos datos han confirmado su avance hacia el sur y el interior de Andalucía. En las provincias previamente invadidas, especialmente Cádiz y Málaga, las observaciones han aumentado notablemente en los últimos años y se han detectado nuevos registros en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla y un registro aislado en Toledo.

Para el avispón bicolor, tan solo nueve registros se conocían en la España continental. Con en este nuevo estudio y gracias a las observaciones subidas a plataformas de ciencia ciudadana, se cuenta ahora con 48 registros. La especie sólo se había detectado en la provincia de Málaga, donde se ha seguido expandiendo lentamente. También se suma un nuevo registro en Granada.

RIESGOS EXPANSIÓN ESPECIES INVASORAS

La expansión de las especies invasoras del género Vespa en la Península Ibérica es algo que "se debería tener en cuenta". Entre los principales riesgos señalados se encuentra "el impacto sobre los ecosistemas locales y sobre sectores económicos como la apicultura y la agricultura". Así, el el investigador Robla ha explicado que "dado que alimentan a sus crías con otros insectos y cazan polinizadores nativos, su impacto podría acabar mermando las comunidades de especies fundamentales para nuestros ecosistemas".

No obstante, "la reducción de polinizadores puede afectar de forma indirecta a la biodiversidad, a la capacidad de regeneración de numerosas plantas y a la producción agrícola". A estas consecuencias ecológicas se suma "el posible perjuicio económico". Las avispas invasoras atacan colmenares y provocan pérdidas en la producción de miel, además de ocasionar daños en explotaciones frutales. Aunque no representan "un riesgo sanitario significativo para la población", han advertido de que "pueden producirse picaduras puntuales".

De igual modo, el estudio ha subrayado la importancia de continuar monitorizando e investigando para comprender mejor la dinámica de invasión y las implicaciones ecológicas de estas especies en la Península Ibérica y en Europa. Para ello, "las plataformas de ciencia ciudadana podrían ser una herramienta valiosa para rastrear su expansión". Un ejemplo de este tipo de iniciativas son las aplicaciones y los portales como iNaturalist y Observation.org, donde !cualquier persona puede subir fotografías y localizaciones de animales o plantas que observen en el medio natural".

Por último, en el caso de las avispas del género Vespa, estos registros ayudan al personal científico a conocer en tiempo real nuevos puntos de presencia y posibles cambios en la distribución. Así, Robla ha indicado que "nos permite detectar una mayor cantidad de individuos y supone contar con más ojos en el medio natural --sobre todo en especies fácilmente diferenciables para el público general como esta-- aunque es necesario considerar sus limitaciones y posibles sesgos", ha concluido.