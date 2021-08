Un estudio de la Universidad Loyola indica que el turismo en Andalucía ha caído un 59% a causa de la pandemia

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Científicos del grupo de investigación de la Universidad Loyola 'Applied and Computational Macroeconomics' han publicado un trabajo científico que ha realizado una aproximación del efecto real que ha tenido la pandemia en la caída del sector turístico en Andalucía, que alcanza un descenso del 59%.

Tal y como ha informado la universidad en una nota de prensa, teniendo en cuenta los datos reales publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) desde 2016 a 2020 y, contemplando la previsión de crecimiento existente para 2020, han calculado la caída real del turismo en la comunidad andaluza, que habría sido en torno a un 59% de descenso.

Según el Boletín de Indicadores Económicos realizado por el IECA en 2021, 13,3 millones de turistas vinieron en 2020, lo que implica un descenso del 59% o 19,2 millones de turistas respecto a las cifras de 2019. Según el plan de desescalada presentado el 28 de abril de 2020 por el Gobierno de España, los investigadores decidieron realizar dos simulaciones, una optimista con una caída del 65% y una simulación pesimista con una caída del 68%, para predecir el impacto real del sector turístico en la economía andaluza. La diferencia del 3% entre estos dos escenarios radica en la reactivación o no del turismo internacional.

Para la universidad, "es muy importante destacar que los dos escenarios simulados se presentaron con la información disponible en su momento". Sin embargo, la situación final de Andalucía fue "un poco más favorable de lo esperado", han apuntado. Por lo que los resultados del estudio mostraron una gran similitud con la realidad económica actual según todos los análisis realizados.

El artículo titulado 'Impact assessment of Covid-19 on the tourism sector in Andalusia: an economic approach', publicado en la revista 'Current Issues in Tourism' ha demostrado que la crisis sanitaria y las medidas de contención asociadas han afectado principalmente a las ramas de comercio, transporte y la hostelería. Por lo tanto, el choque simulado ante las caídas del sector turístico afecta, en gran medida, a los sectores relacionados con el turismo, pero también afecta a otros sectores clave de la economía, como las actividades inmobiliarias, la agricultura, ganadería y la caza.

UN ESCENARIO SIN PANDEMIA

Sobre esta base de datos, los científicos establecieron un modelo lineal siguiendo los criterios clásicos de previsión de crecimiento según una serie de factores endógenos y exógenos que se suelen tener en cuenta habitualmente.

De este modo, los investigadores pudieron tener una previsión de cómo habría crecido el turismo a lo largo del 2020, en función de la tendencia habitual desde 2016, y estimar así de qué manera ha afectado realmente la Covid-19 en un escenario donde no hubiera aparecido la pandemia. De este modo es posible saber cómo ha afectado al turismo andaluz realmente la aparición de la pandemia en términos de Producto Interior Bruto (PIB), rendimiento productivo y empleo.

El modelo, tras las simulaciones realizadas, prevé una caída de aproximadamente del 11-12% del PIB, coincidiendo con el escenario de recuperación gradual previsto por el Banco de España (2020), donde el producto disminuiría un 11,6% según sus previsiones.

De los enfoques habituales para evaluar el impacto económico que suelen utilizar los expertos, los investigadores decidieron emplear el enfoque de Matrices de Contabilidad Social (MCS). Un enfoque que consta de una base de datos estadística que incluye no sólo las relaciones de producción y la demanda final, sino también la distribución y aplicación de su valor añadido resultante a las diferentes actividades económicas.

"Las crisis que han afectado al turismo a lo largo del tiempo han sido muchas y de distinto tipo, las principales crisis económicas o financieras, las crisis sanitarias, las catástrofes naturales y las crisis de seguridad (terrorismo y guerras)", ha señalado la universidad. En este estudio, los científicos se han centrado en las crisis sanitarias.

"La crisis actual marcará claramente un hito en el sector del turismo, que es más vulnerable que otros sectores en situaciones de crisis, pero también se recupera más rápido y mejor que muchos otros sectores", ha asegurado la institución. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA,2019), el turismo aporta el 13% del PIB regional y el 14% en términos de empleo, lo que lo convierte en un sector clave en la economía andaluza.

En el año 2019 se recibieron 32,5 millones de turistas en Andalucía, según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA, 2019) realizada por el IECA. Andalucía es el destino veraniego preferido por los españoles (el 70% del turismo de la región es turismo nacional) y atrae a muchos visitantes internacionales (el 30% restante). Según la Encuesta de Encuesta de Turismo realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) el primer destino del mercado nacional en España es Andalucía.

Tras el Informe sobre el 'Impacto Económico del turismo en la economía y el empleo', elaborado por el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA, 2020) a partir del marco 'inputoutput' elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, 2019), el turismo generó 22.600 millones de euros el año pasado en Andalucía. "Un turismo andaluz fuerte ofrece empleo, riqueza y oportunidades para muchas personas que quieren emprender un negocio en Andalucía", ha concluido la universidad.