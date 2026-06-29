Eva Blanco cesa como consejera electiva en el Consejo Consultivo de Andalucía tras renunciar a su cargo

Eva Blanco Argente del Castillo cesa en su cargo como consejera electiva sin exclusividad en el Consejo Consultivo de Andalucía tras renunciar por motivos personales. - WEB CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

GRANADA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) informa este lunes del cese en su cargo de consejera electiva sin exclusividad del Consejo Consultivo de Andalucía de Eva Blanco Argente del Castillo tras la renuncia que ella misma presentó ante la institución.

Según ha podido saber Europa Press, han sido motivos personales los que han llevado a Blanco a pedir su renuncia que ahora se ha hecho efectiva tras su toma en consideración por el Consejo de Gobierno y la publicación en el BOJA.

Así las cosas, el número de consejeros electivos sin exclusividad se reduce a cuatro en el Consejo Consultivo de Andalucía sin que sea obligatoria cubrir la plaza de quien causa baja tras la última actualización de ley que regula el funcionamiento del Consejo.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, Eva Blanco Argente del Castillo es funcionaria perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha ejercido diversos cargos de alta responsabilidad en la Subdelegación del Gobierno en Granada, incluido el de subdelegada en funciones, y ha sido miembro de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Granada, además de haber ejercido como secretaria del jurado provincial de Expropiación Forzosa.