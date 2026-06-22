Evacuado al hospital un hombre apuñalado en el centro de salud de Armilla (Granada)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 34 años ha sido evacuado al hospital este pasado domingo tras ser apuñalado en el centro de salud de Armilla (Granada), según han confirmado a Europa Press fuentes del 112.

La agresión con arma blanca, de la que alertaron varios testigos, se produjo por causas que no han trascendido en torno a las 13,45 horas del domingo en el citado centro de salud.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios que trasladaron al herido hasta el Hospital Clínico San Cecilio, según precisan las mismas fuentes.