Evacuado al hospital un octogenario herido con quemaduras en el incendio de una vivienda en Córdoba

Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar herido este viernes en un incendio registrado en una vivienda de Córdoba capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucíaa.

Un ciudadano ha alertado al teléfono 112 a las 10,45 horas para informar de un incendio en un piso de la calle Periodista Rodríguez Mesa, por lo que la sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios y la Policía Local han confirmado que un varón de 82 años ha resultado herido con quemaduras y ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía. No ha trascendido más información sobre las circunstancias en las que se ha originado el incendio.