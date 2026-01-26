La Junta avanza en la dotación de siete puntos limpios en la provincia de Sevilla con 3,7 millones de euros de inversión

La delegada de Sostenibilidad, en uno de los ppuntos limpios isntalados en la provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla, Inmaculada Gallardo, ha destacado la dotación de siete nuevos puntos limpios en la provincia, a los que la Junta ha destinado un total de 3,7 millones de euros, para que los municipios cuenten con instalaciones que "refuercen la educación ambiental, faciliten la correcta gestión de los residuos y acerquen a la ciudadanía al modelo de economía circular".

Concretamente, la inversión se ha materializado en los nuevos puntos ubicados en Aznalcázar, Bormujos, Camas, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Sevilla capital y Tomares. En este contexto, ha incidido en que "cuando los ciudadanos cuentan con infraestructuras como los puntos limpios, se genera una conciencia mayor sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, y se asume que es una tarea compartida en la que todos tenemos un papel que desempeñar", detalla la Junta en una nota de prensa.

Al respecto, Inmaculada Gallardo ha asegurado que dotar de nuevos puntos a los municipios "supone un paso importante para acercar a la ciudadanía servicios públicos modernos y bien dimensionados, pensados para facilitar la correcta separación y entrega de residuos" y ha recordado que "el objetivo del punto limpio es recoger y canalizar de forma correcta residuos voluminosos, restos de pequeñas obras, residuos vegetales, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados o materiales potencialmente contaminantes, garantizando su traslado posterior a las plantas de tratamiento adecuadas".

Además, ha advertido de que "este tipo de instalaciones contribuyen a prevenir vertidos incontrolados y a fomentar hábitos responsables en materia de reciclaje y protección ambiental". No en vano, la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.

MÁS DE 18 MILLONES INVERTIDOS DESDE 2019

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente viene desarrollando una estrategia de apoyo directo a los municipios andaluces para avanzar en la correcta gestión de residuos. Precisamente, uno de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030) es garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una red adecuada de instalaciones para la separación y tratamiento de residuos domésticos.

Como consecuencia, desde 2019 se han ejecutado inversiones por valor de 12,6 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos Feder, que han permitido construir 26 puntos limpios en las localidades de Adra y Berja, en Almería; La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano, en Cádiz; Córdoba-Levante, El Viso, Luque, Posadas, Priego de Córdoba, Fuente Obejuna y Montilla, en la provincia de Córdoba; Huétor Tájar e Iznalloz, en Granada; Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno, en Jaén; Málaga capital, y las mencionadas de Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares, en la provincia sevillana.

Asimismo, actualmente están en curso nuevas actuaciones por valor de 5,5 millones de euros cofinanciados con fondos Feader en este caso, con proyectos en ejecución o ya ejecutados en los municipios de Chipiona, en Cádiz; Atarfe y Pulianas, en Granada; Aracena, en Huelva; Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo, en Jaén; Casares, en Málaga, y las citadas de Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe, en Sevilla.

"La intención ha sido extender estas infraestructuras a todo el territorio andaluz, porque el acceso a un punto limpio es un derecho de todos los ciudadanos", ha concluido la delegada territorial.