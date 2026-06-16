Evacuado al Hospital Reina Sofía de Córdoba un varón de 84 años al ser embestido por una vaca en una finca de Hinojosa

Archivo - La Guardia Civil en labores de campo en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 84 años de edad ha resultado herido y evacuado en helicóptero este lunes al Hospital Reina Sofía de Córdoba capital después de ser embestido por una vaca en una finca del término de la localidad de Hinojosa del Duque.

Según han informado desde el Servicio de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 09,20 horas, cuando un ciudadano ha alertado de que el varón estaba en el huerto y la vaca ha entrado y le ha golpeado, según su relato, todo ello en un campo junto a la carretera A-3281.

A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y los facultativos sanitarios, que tras atender al herido, ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de la capital.