Evacuados cinco heridos tras salirse su turismo de la carretera A-346 en Órgiva (Granada)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras salirse su coche de la carretera A-346, a su paso por la localidad granadina de Órgiva, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 recibió el aviso del suceso poco antes de las 00,30 horas, en la llamada se indicaba que un turismo se había salido de la carretera y había quedado en la cuneta, en la vía A-346 (sentido Motril); el ciudadano indicaba también que varias personas habían resultado heridas.

La sala coordinadora del 112 activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias y al Parque de Maquinaria. Los sanitarios han confirmado que el suceso se ha saldado con cinco heridos: cuatro mujeres --de entre 17 y 37 años-- y un hombre de 18. Todos han sido evacuados al Hospital de Santa Ana.