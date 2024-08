Evolución "favorable" en el fuego de Andújar (Jaén), sin actividad de llama en el perímetro, pero con "puntos calientes"

JAÉN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este domingo en Andújar (Jaén), cerca del embalse del Encinarejo, sigue activo, si bien su "evolución es favorable". De hecho, la situación actual es "de no actividad de llama en el perímetro", aunque hay "puntos calientes en el interior" que "continuamente están activándose" y obligan a mantener una "vigilancia estrecha".

Así lo ha indicado a los periodistas el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, después de presidir en la tarde de este lunes la reunión de coordinación del incendio forestal en el puesto de mando avanzado.

Tras agradecer la labor de todas las personas y administraciones implicadas en la extinción, ha valorado la importancia de los trabajos desarrollados durante la pasada noche, ya que "logró contener la evolución del perímetro".

"El incendio, evidentemente, sigue activo, pero actualmente prácticamente no hay actividad de llama en el perímetro, pero sí, hay puntos calientes en el interior que continuamente puedan estar y están activándose y, por tanto, obligándonos a actuar", ha comentado, no sin añadir que siguen sobre el terreno unos 150 efectivos.

Al hilo, ha destacado también las labores que se vienen realizando durante toda la jornada, en la que se han llegado a movilizar hasta 17 medios aéreos. Además, ha precisado que hay "una vigilancia estrecha en el sector noroeste del incendio por la cercanía de zona crítica con potencial extenso y complejo de vegetación" y también en la zona del barranco de San Miguel por la cercanía de zona interfaz, donde existen numerosas viviendas diseminadas.

"En todo caso hablamos de una zona urbano forestal, pero que está desalojada por completo y que, por lo tanto, desde el punto de vista de riesgo para las personas no sería el caso, pero sí la afectación a vivienda", ha señalado.

LAS HORAS MÁS COMPLEJAS

En este punto, el titular de Presidencia ha asegurado que ahora se están "viviendo las horas más complejas" de la jornada, puesto que la temperatura ha subido a "40-42 grados" frente a los 36-40 de la mañana de lo que va a representar el día de hoy y "la humedad relativa es prácticamente inexistente, es bajísima".

Por contra, el tercer factor de riesgo, el viento, está dando una tregua, pese a las previsiones que apuntaban "una reactivación de vientos" por la mañana "con incluso rachas de 30 kilómetros por hora". "Es lo que ahora también se esperábamos, pero por ahora eso no se ha producido", ha manifestado, no sin resaltar que, si se mantiene esta situación, esta "favorecerá para que no se reactiven esos puntos calientes".

En todo caso, se mantiene el operativo con 150 personas y se han reservado medios aéreos "dada la situación de no actividad" de llama y para actuar "con la máxima eficacia" durante las últimas horas con visibilidad. "Las horas de vuelo están limitadas y, por tanto, preferimos reservar al último periodo de la tarde el mayor número de vuelos", ha detallado.

De esta manera, la previsión es poder intervenir con cinco medios aéreos, tenemos seis autobombas, tres bricas (brigadas de refuerzo contra incendios, 14 grupos de bomberos forestales

792 HECTÁREAS AFECTADAS

Con respecto a la superficie afectada por el fuego, que tiene un perímetro de 19,5 kilómetros, la estimación ha aumentado a 792, si bien Sanz ha hecho hincapié en que eso no significa que "estén totalmente quemadas ni afectadas". Ha agregado que no solo se encuentran en el término de Andújar, sino que también hay en Villanueva de la Reina, y ha señalado que la mayoría son pastizales, matorral y arbolada.

La zona, además, presenta "una orografía muy pronunciada con severas pendientes" y "piedras deslizantes que hace muy compleja la actuación del operativo", por lo que ha insistido en "reconocer la profesionalidad, el compromiso y el sacrificio" de los bomberos forestales.

SE MANTIENE LA EVACUACIÓN DE VIVIENDAS

Por otra parte, el consejero se ha referido a la citada evacuación de viviendas, con entre 400 y 500 personas desalojadas. "De las casi 700, 690 viviendas que serían en el entorno del perímetro se han desalojado 190 viviendas y tenemos 59 personas realojadas en un hotel en Andújar. Estamos hablando de del perímetro de afectación del incendio de 32 viviendas que no tenemos noticias de que se hayan quemado", ha declarado.

Una decisión que se mantiene, al igual que el corte de carreteras: la A-6177 y la JV-5012, además de los caminos 5011, 5015 y 5003, por lo que en total hay cinco vías cortadas en este momento.

Finalmente, ha adelantado que está prevista "una reunión a final de la tarde, antes de que llegue la noche", una vez se realice un vuelo de reconocimiento de la situación. "Será en ese comité donde volvamos a analizar la situación y estudiemos si conviene o no tomar algunas decisiones que puedan afectar tanto a las viviendas como a los realojados como a las carreteras como evidentemente a toda la situación del incendio", ha explicado.

El fuego se declaró sobre las 15,15 horas de este domingo cerca del embalse del Encinarejo, en la Sierra de Andújar, aunque no ha llegado al parque natural. Poco después, la Junta activó la fase de preemergencia del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca y, ya por la noche, elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, que se mantiene en la actualidad.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta, se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.