Ex chófer del director de la Faffe sobre los prostíbulos: "No pregunto a ningún jefe dónde va; si tiene esa debilidad"

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos Carrillo Morillo, ex conductor del director gerente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación Empleo (Faffe), Fernando Villén, ha asegurado este viernes sobre los traslados de Villén a prostíbulos de Sevilla como 'Don Angelo' o 'La Casita' que "no pienso preguntarle a él ni a ningún jefe dónde va. Si tiene esa debilidad, no es mi vida. Lo que él haga con su vida no es cosa mía", a preguntas de la diputada del PP Ana Vanessa García.

Carrillo Morillo ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre esta fundación pública. Carrillo empezó con un contrato de dos meses de obras y servicios en 2003, periodo tras el cual acabó siendo indefinido. El ex chófer de Villén es de 2011, tras la extinción de la Faffe, personal subrogado del SAE (Servicio Andaluz de Empleo).

A preguntas de la parlamentaria socialista Noelia Ruiz ha asegurado que la adquisición de ese estatus laboral fue "la mayor alegría de mi vida en el tema laboral". "Era el más feliz del mundo porque en un esquinita de la nómina ponía Junta de Andalucía", ha explicado el ex conductor de Fernando Villén.

Juan Carlos Carrillo ha asegurado ante las preguntas de la diputada de Cs, Teresa Pardo, y los desplazamientos ante diferentes prostíbulos, que "si me dice déjame cerca, lo dejo", mientras que ha negado conocer puticlubs por los que se le ha preguntado.

"No tengo que saber dónde va", ha proseguido explicando antes de trasladar sobre los tiempos de espera antes de volver a recoger a Fernando Villén que "si él me decía yo te llamo, me daba un paseíto, me fumaba un cigarro". "No creo que sea grato estar esperando", ha apostillado, mientras que ha indicado que la hora de recogida podía oscilar entre las 23,00 y las 24,00 horas.

Carrillo ha afirmado sobre la entrega de sobres a Villén en las ocasiones en que lo acercaba a las inmediaciones de los prostíbulos que "puedo imaginar que hay dinero, pero no lo he visto".

Ante las preguntas de Ana Vanessa García y la entrega de un sobre con 14.737 euros en su interior para anular el cargo de una tarjeta tras un pago hecho en el club 'Don Angelo', Carrillo ha afirmado "jamás se me ocurriría preguntar qué había dentro del sobre. No tengo que saber que es lo que hay dentro", mientras que ha indicado que se encontró con "una persona fuera que me está esperando".

"No es problema mío, es problema de él", ha insistido.

Cuando se le ha preguntado si en la Faffe nadie le cuestionaba la facturación de las horas extras, dado que su jornada laboral ordinaria transcuría entre las 08:00 y las 15:00 horas, Juan Carlos Carrillo ha afirmado que él entregaba "un cuadradito de Excel con la hora de entrada y de salida" y ha negado que tuviera que pernoctar fuera de Andalucía. Carrillo ha explicado sobre las horas extraordinarias que le pagaban que éstas ascendían a "8, 9 o 10 euros".

Juan Carlos Carrillo, cuestionado si era una persona de la plena confianza del ex director gerente de la Faffe, ha aseverado que "no fui amigo de nadie" y ha respondido, cuando se le ha preguntado por desplazar a Villén hasta "los sitios de lucecitas", como ha descrito a los prostíbulos, que "me decía déjame en esta esquina y recógeme en este esquina".

"No sé por qué la UCO (Guardia Civil) me ha tomado declaración", ha afirmado Juan Carlos Carrillo en un momento de su comparecencia, antes de afirmar que "no sé por qué estoy aquí, he hecho mi trabajo lo mejor que he podido".

Preguntado por la diputada de Vox Ángela Mulas si el exdirector gerente sabía si era afiliado del PSOE o que votaba al PSOE, su exconductor ha afirmado que "nunca", mientras que ha asegurado que "no me meto en esas cosas" sobre conversaciones que hubiera escuchado en el coche. "Voy a lo mío", ha asegurado, mientras que ha reconocido con un "por supuesto que escuchaba que hablaba con otras personas".

"VILLÉN ERA UNA PERSONA TRABAJADORA, DISCRETA"

Juan Carlos Carrillo ha retratado a Fernando Villén como "una persona bastante discreta, no habla ni de su familia" mientras que ha explicado que sus desplazamientos en el vehículo "iba todo el rato con la prensa y cuando no, durmiendo". "Lo que se habla en el coche, a mi no me importa", ha insistido.

El ex conductor de Fernando Villén ha dicho sobre éste que "era una persona trabajadora, lo que hiciera no sé si tiene rendimiento" mientras que sobre si mismo ha indicado que "no paraba de hacer kilómetros, estaba reventado".

"He trasladado a su hermano, Manuel Villén, que llevaba cursos", tarea que ha reconocido hacer "si el hermano (Fernando) no se tiene que mover", a lo que ha sumado "llevar papeles a Empleo, a Hacienda a Torretriana, he trasladado a otra gente".

Tras la disolución de la Faffe ha afirmado que "a cada trabajador lo mandan a su provincia, a nosotros a la Cámara de Comercio de Cádiz a la espera de tener un espacio en la Delegación (Provincial)".

En la actualidad ha descrito su trabajo en el SAE con un "me hago cargo del delegado", ocupación a la que ha sumado los desplazamientos del "secretario del SAE, de los jefes de servicio, de los informáticos, de lo que me digan que hagan, de llevar material Covid a los SAE..." "Estoy encantado", ha apostillado.

Sobre su conocimiento de posibles irregularidades ha sostenido que "soy persona una discreta, no me meto en nada, solo que mi coche tenga gasolina, soy profesional en mi trabajo, que el coche esté en óptimas condiciones".

La diputada de Cs Teresa Pardo ha asegurado tras la comparecencia del ex conductor de Fernando Villén que "usted de la prueba de que el PSOE no debería volver a gobernar".

El parlamentario de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha sostenido que "es una vergüenza cómo estamos hablando de dinero público, que es lo más sagrado" y ha detallado los planes de su grupo parlamentario de solicitar una comisión sobre las contrataciones exprés, que ha motivado un rifirrafe con el presidente de la comisión, Enrique Moreno, quien le ha instado a que se ciñera al objeto de la comisión.