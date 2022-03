Exalcalde de Linares (Jaén) dice que acude al jurado con "absoluta tranquilidad" y confía en la "neutralidad"

JAÉN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández ha dicho que acude "con absoluta tranquilidad" para sentarse en el banquillo de la Audiencia de Jaén y ser juzgado por un tribunal con jurado, al tiempo que se ha mostrado confiado en que haya "neutralidad" a la hora de sentenciar su causa.

"Acudo con absoluta tranquilidad", ha señalado Fernández a las puertas de la Audiencia donde se han concentrado un nutrido grupo de personas con pancartas para mostrar su apoyo a Fernández. Ha añadido que su situación de calma es propia "cuando las conciencias están tranquilas y cuando ha habido tanto tiempo de preparación y de acomodación a este largo proceso al que me han sometido".

Ha señalado que el juicio que arranca este lunes responde a "una manipulación política" porque "al PSOE no se le puede llevar la contraria" y él no estaba dispuesto a "mentir a mi pueblo con los incumplimientos".

"No tengo ningún poder político ni judicial, no tengo enchufes, pero sí un apoyo en la gente", ha dicho Fernández al señalar a todas las personas que se han desplazado a Jaén para acompañarle.

El exalcalde ha acusado directamente al PSOE de "haber manipulado y conjurado la verdad" y de haberlo hecho "con ayuda del poder judicial, en este caso de una jueza que no ha sido neutral y ha sido parcial", en alusión directa a la jueza instructora del caso y contra la que Fernández ha presentado una querella en el Tribunal Supremo acusándola como presunta autora de un delito de prevaricación.

Ha añadido que las acusaciones formuladas por la jueza instructora "pretende ponerme a los pies de los caballos y hacerme parecer un político que es corrupto". Ha incidido en que su problema es con el PSOE por "no venderme a la voluntad de un partido, que lo hacen todos, por una serie de promesas que no cumplieron".

"Si queréis saber quiénes vienen a testificar, solo tenéis que ver quién les paga las nomina y quién domina sus voluntades para venir a mentir aquí", ha señalado Fernández

"Si uno viene con la verdad a un juzgado, espera honestidad. Con el honor de las personas no se juega, con el mío no van a jugar y por eso le he puesto una querella a la jueza", ha dicho Fernández, al tiempo que ha reiterado que espera "neutralidad" porque "cuando se juega con el honor de las personas, se genera unas deudas que son imperdonables".

En este punto, ha manifestado que "llegará hasta donde tenga que llegar, hasta el fin de mis días, pera que no se humille el honor y la verdad".

Serán nueve personas las que conformen el jurado y se encarguen de juzgarlo como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos por el que el Ministerio Fiscal le pide una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta.

Fiscalía señala en su escrito provisional de acusación que como portavoz del grupo municipal del PSOE y al margen de su sueldo como alcalde, entre junio de 2011 a noviembre de 2017, "abusando de la confianza depositada por el resto de miembros" llego a sustraer "sin que tenga conocimiento ni consentimiento del resto de los concejales socialistas; y para su propio beneficio, una cantidad mensual de 1.700 euros de las cuentas pertenecientes al grupo municipal socialista".

El Ministerio Público apunta que por ley esta dotación económica "no se podía destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación" y añade que Juan Fernández "se apropió de dichas cantidades sin estar legalmente autorizado, ni tampoco autorizado por el grupo municipal socialista, quien desconocía las prácticas del acusado".

Fernández ha admitido que recibió este dinero mensualmente, pero ha negado que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. "Lo decidieron ellos y lo propusieron ellos. Me lo firmaban y me lo pagaban", ha dicho el exalcalde.

La causa que se enjuicia responde en parte a la querella interpuesta en octubre de 2018 por el PSOE contra los exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez, ex secretario de Organización de la agrupación, por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa. La investigación interna de este caso ya propició en agosto de 2018 la expulsión del PSOE tanto de Fernández como de Sánchez.

Entre las personas que están llamadas a declarar como testigos se encuentra el que fuera secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, y a los exconcejales socialistas Pilar Parra y Luis Moya.

Esta previsto que el juicio, en el que el PSOE también está personado como acusación, comience a lo largo de la mañana una vez que se haya seleccionado al jurado.