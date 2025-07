El exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández pide el apoyo de la ciudadanía para acompañar su petición de indulto

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández ha pedido el apoyo de la ciudadanía a través de sus firmas para acompañar a su solicitud de indulto. Lo hace después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso y por tanto confirmado su condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta por el cobro "sobresueldos" por un valor de 125.377 euros. Este dinero procedía de las cuentas del grupo municipal socialista, del que fue portavoz durante seis años.

Fernández ha comparecido en rueda de prensa y ha indicado que ha pedido una aclaración al Tribunal Supremo ya que no entiende los motivos por los que en esta instancia, a la hora de resolver su recurso, no se ha tenido en cuenta el documento del Tribunal de Cuentas en que se dice que la cantidad en "sobresueldos" no es 125.000 sino 41.000 euros.

"Reconozco que estoy bien preocupado, pero nadie me va a amedrentar, ni un Tribunal Supremo, ni un Constitucional, ni unos jueces de pacotilla, entre comillas, porque sé que hay jueces honrados honestos", ha dicho Fernández, al tiempo que ha añadido que si se hubiera atendido a lo que dice el Tribunal de Cuentas, tendrían que haber "declarado nulo el juicio".

Por lo pronto, para pedir el indulto, la sentencia tiene que ser firme puesto que es una de las condiciones requeridas. De hecho, el Tribunal Supremo ya establece que no cabe más recursos y devuelve la causa a la Audiencia de Jaén para que ésta ordene la ejecución de la misma.

Sobre su objetivo de ser indultado, el acusado ha pedido a los linarenses que le correspondan porque "no me he llevado ni un céntimo del ayuntamiento". "Necesito esos apoyos", ha manifestado Fernández.

Asimismo, ha subrayado que su intención de "llegar hasta el final" y "no rendirse". "Nos hemos dejado la piel y el alma por esta ciudad, y al final vienen todos estos problemas". En este punto, ha manifestado que todo lo que le ha pasado es fruto del enfrentamiento con el que fuera su partido, el PSOE, por poner "a la ciudad de Linares por encima de las siglas".

Teniendo en cuenta que ya no cabe recurso ante el Supremo, Fernández ha apuntado que está a la espera de la respuesta a la aclaración que han solicitado a esta instancia para decidir sobre sus próximos pasos y sobre todo teniendo en cuenta, que una vez que la causa llegue a la Audiencia, ésta pondrá fecha para su ingreso en prisión.