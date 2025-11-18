La expansión de la música en vivo impulsa la recuperación cultural en Andalucía, según la SGAE

Archivo - Imagen de archivo del público de un concierto de Mónica Naranjo en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE ha presentado los datos de consumo cultural de los andaluces en diferentes categorías y, como ha arrojado el Anuario SGAE 2025 de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, Andalucía ha vivido "un gran proceso de expansión en el sector de la música popular en vivo".

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, la exposición de estas cifras ha tenido lugar en el Centro de Interpretación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (Cirae), acto en el que han intervenido el director general de Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez del Castillo, y el director de SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, José Lucas Chaves, quienes han desglosado los principales datos y presentado esta herramienta. Además, en la bienvenida al acto los acompañó la directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música Violeta Hernández.

Tal y como han reflejado los datos, la Comunidad ha vuelto a ser, por segundo año consecutivo, líder en asistencia a conciertos de música popular a nivel estatal y ha cuadriplicado su recaudación frente a 2008.

De esta manera, si enfrentamos las cifras con las de 2024, hay incrementos del 9,1% en conciertos, del 19,8% de entradas vendidas y del 25,1% en ingresos. Así, durante 2024, del total español en Andalucía se concentraron el 22,1% de los conciertos de música popular, 26.580 conciertos; el 17,4% de la asistencia, con 5.901.000 personas; y el 13,4% de la recaudación, es decir, 96.278.000 euros del total del país.

En lo que a música clásica se refiere, han aumentado también los números respecto del año anterior. En 2024 se han observado incrementos del 17,6% de los conciertos (2.157), del 23,8% de público (326.000 espectadores) y del 23,5% de taquilla (3.050.000 euros), el único de los parámetros que ha decrecido si se comparan con los resultados de 2019, un 12,1% menos.

Este informe elaborado por la Fundación SGAE ofrece las principales cifras estadísticas para conocer el comportamiento del sector cultural y los hábitos de consumo cultural de los andaluces en 2024, así como su evolución en comparación con ejercicios anteriores.

En el ámbito de las Artes Escénicas, el dato positivo ha sido que la asistencia a espectáculos ha subido referida al anterior ejercicio, incrementándose en un 7,3% la oferta (3.392 funciones), un 11% los espectadores (636.000) y un 12,6% lo recaudado (11.192.000 euros).

Pero si la comparativa se hace con el año 2019, hay retrocesos del 4,8% en las funciones, del 30,4% en los espectadores y del 17,7% en los ingresos, quedando reducida a menos de la mitad que en 2008.

SALAS DE CINE MÁS VACÍAS

Además, frente al auge del consumo audiovisual en plataformas, se ha frenado la evolución del cine en Andalucía en 2024, en la misma tendencia que en el resto del Estado, tal y como ha señalado la citada nota de prensa. La Comunidad Andaluza ha mantenido estable estable la oferta de cine, siendo líderes con un 0,3% más de sesiones (608.129). Mientras, la asistencia y la recaudación han perdido un 7,7% (11.411.000 espectadores) y un 6% respectivamente (69,30 millones de euros).

En este sentido, Sevilla es la provincia andaluza que concentra mayores valores en estos indicadores, mientras que Jaén es la que registra los más bajos.

Los andaluces compraron una media de 1,32 entradas por habitante, mientras que el gasto se quedó en 8,03 euros y el precio medio por entradas en 6,07 euros, siempre por debajo de la media estatal. Además, las instalaciones de Yelmo Lagoh, situado en Sevilla, se encuentra en el undécimo lugar de la lista de los multiespacios cinematográficos con mayor asistencia.

Por último, el Anuario SGAE ha reflejado mínimos históricos en tiempo dedicado al consumo televisivo en 2024, a pesar de ser uno de los más altos del Estado: 184 minutos diarios, diez menos que el año anterior.

Por el contrario, tal y como han reflejado, los andaluces han escuchado la radio 87 minutos por persona/día, en este caso, cinco minutos por debajo de la media en España.

"Estos y otros datos son los que arroja la 25ª edición de este informe, que en 2025 mantiene sus ocho capítulos" en los que se analizan los sectores de Artes Escénicas, con teatro, danza y género lírico; música popular, con cifras con y sin macrofestivales; música clásica, sinfónica, de cámara y solistas, coral y de bandas y rondallas; cine, música grabada, con mercados físico y digital; televisión y vídeo, radio y nuevas tecnologías, con hábitos en los distintos dispositivos, incluyendo mercado del videojuego y completándolo con los efectos de la piratería en los distintos ámbitos del sector cultural.

El Anuario SGAE 2025 "ofrece información rigurosa y detallada sobre los principales sectores de las artes escénicas, musicales y audiovisuales", con decenas de miles de datos numéricos y 372 gráficos y tablas estadísticas, algunos de elaboración propia.

De esta forma, la propia fundación ha señalado que dicho anuario "surge como resultado de un laborioso proceso de captura y tratamiento de datos, compilación de fuentes y análisis de esta información, en colaboración con SGAE y Cimec".

En su vigesimoquinta edición del Anuario SGAE se han analizado 186.000 espectáculos en vivo y más de 3,4 millones de sesiones cinematográficas, analizando los principales indicadores de sector cultural. Se incluyen no solo los resultados del año 2024, sino también las comparativas con las cifras del año anterior, complementadas con la evolución que han tenido los principales datos desde 2015.

Para poder ofrecer un análisis detallado, en el Anuario se incluyen datos específicos sobre múltiples características de los espectáculos como asistentes, recaudación, precio de las entradas, tratados de modo global y presentando, en algunos casos, clasificaciones significativas como películas más taquilleras, discos más vendidos, producciones escénicas con más público, entre otras.