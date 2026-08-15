Experta dice que se espera que actividad sísmica vaya decayendo tanto en número de terremotos como en magnitud

Daños en una casa por el terremoto de Granada - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha explicado que lo que se espera tras la serie sísmica con terremotos precursores y uno principal de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada) es "que la actividad sísmica vaya decayendo tanto en número de terremotos como en magnitud".

Feriche, en declaraciones a Europa Press, ha aclarado que "eso no quiere decir que no pueda haber otro terremoto, porque a lo mejor puede ocurrir lo que han ocurrido en otras series sísmicas, que a lo mejor esta falla al moverse o al relajarse, al soltar toda la energía acumulada por deformación", puede sobrecargar una falla adyacente.

"Eso no significa ni que nosotros lo sepamos ni que vaya o no a ocurrir", ha incidido y ha aclarado, tras ser preguntada si puede volver a ocurrir, que "podría, pero no lo sabemos".

Así, ha reiterado que "hasta ahora lo que sabemos es que se trata de una serie sísmica con un terremoto principal --de magnitud 5-- que ha ocurrido sobre la 01.00 horas".

Por otro lado, la experta ha explicado que la intensidad del terremoto dada de cinco "podría convertirse en una intensidad seis". Además, ha añadido que "no tiene nada que ver" este terremoto con lo ocurrido en 2021, ya que "allí se movieron varias fallas y aquí, de momento, solo se ha movido una".

"Aquello fue una especie de enjambre y esto es una serie con su terremoto principal y unos cuantos precursores", ha aclarado la responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica.

"NO SE DEBE SALIR CORRIENDO DURANTE UN TERREMOTO"

Por otro lado, ha insistido en que "la población debe saber que no debe salir corriendo durante el terremoto", ya que "cualquier cornisa, cualquier fragmento de fachada, cualquier fragmento de teja, de lo que sea le puede caer" encima. "Es muy importante que durante el terremoto se queden en su casa y se tiren al suelo", ha incidido.

Cabe recordar que el terremoto, de magnitud 5, con epicentro en la localidad granadina de Alhendín, se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante este sábado y se ha producido exactamente a las 01,04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.