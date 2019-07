Experta en nutrición señala que la escucha activa del paciente es fundamental para cambiar hábitos alimentarios

Publicado 08/07/2019 17:44:21 CET

La dietista-nutricionista María González ha subrayado este lunes la importancia de la escucha activa del paciente a la hora de cambiar hábitos alimentarios y ha defendido la fórmula de la "entrevista motivacional" que fomenta la colaboración entre el profesional y el paciente".

González ha hecho estas declaraciones en el taller 'Entrevista motivacional para el cambio de hábitos' dentro del seminario 'Alimentación emocional: ¿cómo nos relacionamos con la comida' que se celebra durante la programación de los XVII Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

La experta ha comentado que en la entrevista motivacional, "el profesional, mediante unas habilidades de comunicación que desarrolla, consigue que la persona esté más motivada con el cambio, resuelva ciertas dificultades que tiene y en consecuencia que el resultado que tenga, sea más satisfactorio".

Con respecto a la atención del paciente, ha señalado que hay que "escuchar muy atentamente a la

persona para detectar sus necesidades y saber su grado de aprendizaje". También ha explicado que "hay que hacerle preguntas abiertas que le inviten a reflexionar, guiarle con ejemplos y darle diferentes alternativas para que esa persona elija".

En opinión de la coach nutricional, "hay personas que, igual no tienen un nivel de educación más alto que otras, pero que tienen un nivel de inteligencia emocional y de comunicación adecuado". Ha apuntado que encuentran "más dificultad en personas con problemas de habilidades sociales". "Hay personas a las que les cuesta abrirse, que no comparten lo que sienten, que no comparten sus emociones, que no están acostumbrados a tener una relación que hable de ellos. Mucha gente que se siente incómoda cuando está hablando de algo de su propia", ha explicado.

Ha animado a acudir a los dietistas nutricionistas a todas las personas que "quieran comer sano, con independencia de que tengan algún problema de salud; incluso, si no lo tienen, porque la prevención es la mejor herramienta que tenemos". "Con la alimentación saludable, podemos prevenir futuros problemas de salud. Se puede hacer mucho, antes de que haya algún problema", ha concluido.