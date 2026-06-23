Experto rechaza que se tome al artista flamenco "como un producto de venta" y pide más formación en gestión

El director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra junto al director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, durante su conferencia 'La industria del flamenco hoy. Marco legal y profesional' en la sede de la UPO en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, ha rechazado la consideración de "producto de venta" que, según sus palabras, tienen algunos "managers" sobre los artistas flamencos. También ha reivindicado una mayor formación en competencias de gestión para "profesionalizar" la industria del arte flamenco.

Ortega ha participado en la conferencia 'La industria del flamenco hoy. Marco legal y profesional', en el contexto de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. La ponencia, en la que también ha participado el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra, forma parte del curso 'La profesionalidad en el flamenco: claves legales, fiscales y de comunicación para artistas', destinado a completar la formación de los artistas en la gestión profesional.

En su intervención, Ortega ha pedido reemplazar el uso del término 'manager', ya que "deberíamos empezar a llamarlo gestor cultural". "Hay que empezar a integrar esta figura profesional en todos los procesos de creación del artista, diseñar estrategias en las que siempre esté presente", ha comentado. En este sentido, ha recordado su colaboración con la artista Eva Yerbabuena, con la que desarrolló una nueva propuesta de gestión cultural.

De esta forma, Ortega ha invitado a los asistentes a realizar una reflexión sobre los cambios a nivel profesional en la industria del arte flamenco. "Yo he recibido a artistas que no contaban con ninguna protección social por no contar con garantías laborales", ha contado. Con todo, el alumnado del curso ha expresado su frustración por tener que asumir la faceta "empresarial" de sus proyectos. "Vuestra experiencia justifica porqué necesitamos más formación en este ámbito", ha afirmado.

Asimismo, Ortega ha pedido a las Administraciones Públicas más atención a las peñas flamencas y otros espacios culturales sin tanta relevancia, puesto que carecen de "relevo generacional". "Hay que dignificar todos los circuitos culturales y hay que valorar el trabajo de las peñas", ha afirmado. Para evitar "el cierre de una parte considerable de las mismas en unos años" ha incidido en aprovechar el talento de los jóvenes.

Un punto que también ha abordado Luis Ybarra, quien ha pedido aumentar la formación empresarial de los artistas. Ha afirmado que la Bienal de Flamenco ha sido el "motor" de crecimiento para diversos autores flamencos, aunque ha admitido que todavía "queda aprendizaje" en el ámbito de la gestión cultural.

En esta línea, Ybarra ha descrito la evolución de la industria del flamenco y ha destacado que la Bienal es el "único concurso que dejó de serlo por la importancia que tuvo su programación paralela, con personajes de notoriedad". En esta línea, ha afirmado que el Festival ha creado "un panorama rico de profesionales" y de "circuitos de flamenco a su alrededor", como concursos, peñas, ciclos locales o programaciones de otras instituciones.

Además, Ybarra se ha dirigido a jóvenes artistas y les ha recomendado "apostar por espacios concretos y dar pasos hacia delante poco a poco; no querer estar en todas partes". "Tenéis que contar con una estrategia definida en base a vuestro estilo", ha añadido. Aparte, también ha pedido dar más importancia a la "comunicación de la cultura" y ha reprobado la figura del manager. "El artista tiene una cartera llena de ellos" cuando no tendría que ser así, ha asegurado Ybarra.

El taller ha continuado con conferencias y talleres prácticos sobre contratación, rentabilidad, financiación y fiscalidad en el sector del arte flamenco. El curso seguirá con su programación este miércoles y abordará temas sobre comunicación, la marca del artista o el uso de herramientas de IA a nivel profesional.