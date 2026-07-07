Experto de la UPO pide incorporar las agendas urbanas en el diseño de ciudades para "adaptarse al contexto global"

El sociólogo de la Universidad Pablo de Olavide y director del curso 'De agendas urbanas y planes de actuación integrados de estrategias de desarrollo integrado local (PAI-EDIL): miradas cruzadas para mejorar su implementación', Rafael Merinero - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Rafael Merinero, ha incidido en la importancia de las agendas urbanas "para adaptarse al entorno globalizante" y recoger así los elementos "sociales, económicos y ambientales" que quedan excluidos de la legislación urbanística. Durante los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta, el experto ha pedido a las entidades locales "implementar esta herramienta estratégica" que sirve para plantear objetivos a medio y largo plazo.

Merinero, quien dirige el curso 'De agendas urbanas y planes de actuación integrados de estrategias de desarrollo integrado local (PAI-EDIL): miradas cruzadas para mejorar su implementación', ha afirmado en declaraciones a Europa Press que ciudades como Carmona, Sevilla o incluso Nueva York, a pesar de "contar con una funcionalidad territorial específica", están sujetas a "problemas muy parecidos" como sucede con la gestión de "los recursos naturales, los residuos urbanos, la vivienda o la movilidad".

Es por ello que Merinero ha animado a los Ayuntamientos a crear planes urbanísticos que consideren este "componente estratégico" para crear "ciudades conectadas, sostenibles y sin etiquetas ideológicas" que tengan "capacidad de resolver los problemas a los que se enfrentan". Igualmente, ha apelado a "la cooperación y activación económica" destinadas a crear "economías creativas" en las que el sector primario tenga un lugar prioritario.

En este sentido, ha explicado que ya son "más de 500 agendas urbanas" las que están implantadas en España, lo que "demuestra que es posible llevar a cabo esta visión estratégica". En palabras de Merinero, se trata de un dato "singular y único" que, además, está en concordancia con los esfuerzos del Ministerio de Agenda Urbana del Gobierno español. El experto también ha requerido la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas para desarrollar estas iniciativas, uno de los aspectos que ha sido tratado en el curso.

Asimismo, parte de la programación del seminario ha versado sobre las vías de financiación útiles para los proyectos de transformación urbana. "Los Ayuntamientos necesitan captar recursos de distintos organismos para desarrollar estas grandes obras", ha admitido Merinero, quien ha asegurado que las entidades locales "tienen que exponer su capacidad institucional" para recopilar financiación. De esta forma, ha insistido en la colaboración "necesaria" entre el funcionariado y los políticos para actuar de forma "conjunta e interdisciplinar" en las agendas urbanas.

Para concluir, Merinero ha expresado la importancia del papel de la ciudadanía para contribuir al diseño de estos planes estratégicos, debido a que "al contrario que en los procesos legislativos, aquí las personas tienen una participación más directa". El experto ha considerado "esencial" que los ciudadanos reconozcan el rumbo urbanístico que sus municipios toman y también ha demandado "una rendición de cuentas" para "que entiendan y se sientan reflejados con las decisiones".