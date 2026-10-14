Expertos analizan en Granada los desafios medioambientales en el III Foro Canal Sur de Sostenibilidad

"El Beneficio Sin Valores Es Solo Dinero", Entre Las Conclusiones Del III Foro Canal Sur De Sostenibilidad Y Medioambiente. Han Asistido La Alcaldesa, Marifrán Carazo; El Delegado De La Junta, Antonio Granados; Y El Director De RTVA, Juande Mellado. - CANAL SUR

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos y profesionales de diferentes ámbitos han compartido este miércoles experiencias y puntos de vista sobre desafíos medioambientales en el III Foro de Sostenibilidad y Medioambiente que organiza Canal Sur en colaboración con la Cámara de Comercio de Granada.

La inauguración ha estado a cargo del director general de la RTVA, Juande Mellado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, el vicepresidente de la Diputación, Antonio Mancilla y el presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva. El director del programa de Canal Sur Radio 'Cambio Climático', Javier Bolaños, ha sido el encargado de conducir la jornada.

El foro celebrado en la capital granadina se enmarca en la VI Feria de la Sostenibilidad que organiza la Cámara de Comercio de Granada. En su intervención, Juande Mellado ha señalado que Canal Sur es una empresa pública "éticamente responsable que actúa como un altavoz de las políticas ambientales", marco en el que ha destacado espacios como 'Cambio Climático', de Canal Sur Radio, y 'Tierra y Mar', 'Espacio Protegido' o 'Compromiso' de Canal Sur Televisión.

Gerardo Cuerva ha agradecido el compromiso de Canal Sur con Granada y ha dejado claro que a la "sostenibilidad hay que darle valor ya que es la clave para que las empresas sean más competitivas".

La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha destacado que las empresas de Granada están realizando una importante apuesta por lo medioambiental, poniendo de relieve también el papel de la investigación a través de la Universidad de Granada, pionera en investigación en Inteligencia Artificial aplicada, entre otros ámbitos, a la sostenibilidad.

Manuel Lencero, CEO y fundador de Fundación Unlimited, ha sido el encargado de abrir la jornada con una conferencia titulada 'El negocio de cambiar el mundo: ¿y si hacer el bien fuera la mejor inversión?'. En su ponencia, ha zanjado que "el beneficio sin valores es solo dinero" y ha hablado, entre otros aspectos, del emprendimiento de impacto social. "Evaluar las consecuencias sociales cambia la ecuación", ha señalado para añadir después que "el impacto social es la estrategia para conseguir más inversiones, conservar el talento y aumentar los clientes."

El encuentro ha incluido dos mesas redondas. La primera, moderada por Javier Bolaños, se ha centrado en la 'Integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa. Experiencia real sobre los aciertos y errores'. A continuación, se puso encima de la mesa un asunto de actualidad como es la 'Inteligencia artificial y sostenibilidad: retos y oportunidades: ¿Puede la Inteligencia Artificial contribuir a construir un futuro más sostenible o su creciente demanda energética corre el riesgo de convertirse en parte del problema?'.