Expertos en seguridad ponen como ejemplo de buenas prácticas la respuesta ante el incendio en la Mezquita de Córdoba

Foto de familia, con las autoridades en primer término, en la apertura de las jornadas técnicas 'Incendio y rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba'. - CABILDDO CATEDRAL DE CORDOBA

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido este miércoles las jornadas técnicas 'Incendio y rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba', un encuentro profesional organizado para analizar la protección del patrimonio histórico frente al riesgo de incendios, en el marco del cual expertos en seguridad patrimonial han puesto como ejemplo de buenas prácticas la rápida respuesta y coordinación ante el incendio que afectó a parte de la Mezquita-Catedral en agosto de 2025.

Según ha informado en una nota el Cabildo Catedral de Córdoba, que ha organizado el evento junto al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Fuego, la cita ha reunido a expertos en seguridad, conservación, restauración, emergencias y gestión patrimonial.

Estos especialistas son los que han coincidido en destacar la rápida respuesta, la coordinación entre equipos y la planificación preventiva como elementos decisivos para minimizar los daños provocados por el incendio registrado en la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto de 2025.

El encuentro ha contado con una importante participación, con 170 personas presentes en la jornada y alrededor de 200 asistentes 'on line', unas cifras que ponen de manifiesto el interés que ha suscitado este foro técnico entre profesionales, instituciones y especialistas vinculados a la conservación y protección del patrimonio.

El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha subrayado que estas jornadas "permiten compartir con expertos y profesionales el esfuerzo permanente que realiza el Cabildo para proteger, conservar y transmitir la Mezquita-Catedral de Córdoba". En este sentido, ha señalado que "para el Cabildo es una satisfacción acoger un foro de esta importancia, que convierte al monumento en espacio de reflexión y aprendizaje sobre la seguridad del patrimonio".

Nieva ha destacado, además, que "la conservación de un bien único como la Mezquita-Catedral exige prevención, planificación, inversión y coordinación constante con las administraciones y los servicios de emergencia", añadiendo que el incendio del pasado 8 de agosto les "obligó a actuar con rapidez, pero también puso de manifiesto que el trabajo previo, la preparación de los equipos y la coordinación fueron fundamentales, tal y como nos indicó la propia Unesco en la carta de felicitación que nos envió tras el suceso", ha añadido.

Durante la jornada, los especialistas han abordado cuestiones relacionadas con la planificación previa de emergencias, la intervención operativa en bienes patrimoniales, los planes de salvaguarda, la rehabilitación de los espacios afectados y la incorporación de nuevas tecnologías para reforzar la prevención, la detección y la extinción de incendios.

EJEMPLO DE ESTUDIO INTERNACIONAL

Por su parte, el presidente de la Fundación Fuego, Pablo Muñoz, ha señalado que "frente a casos como el de Notre Dame" de París (Francia), "la actuación desarrollada en la Mezquita-Catedral demuestra que la prevención y la respuesta coordinada de bomberos, personal de mantenimiento y equipos de seguridad del templo constituyen un ejemplo digno de estudio".

Muñoz ha incidido en que "la experiencia de Córdoba permite extraer conclusiones muy valiosas para otros conjuntos monumentales, porque evidencia la importancia de contar con equipos preparados, protocolos actualizados y una cultura preventiva real".

También ha participado en el encuentro la catedrática de la Universidad Pablo de Olavide y premio Hispania Nostra, Pilar Ortiz, quien ha destacado la repercusión técnica de las jornadas. "Nunca había tenido un impacto como el de hoy en unas jornadas de estas características, y eso demuestra el interés de los expertos por conocer lo ocurrido y aprender de la experiencia de la Mezquita-Catedral", ha señalado. Ortiz ha afirmado que "el caso de Córdoba es un modelo a seguir en todas partes, porque combina prevención, coordinación, conocimiento técnico y compromiso con la conservación del patrimonio".

Por su parte, la viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, María Esperanza O'Neill, ha resaltado la actuación desarrollada por el Cabildo Catedral tras el incendio del 8 de agosto. Según ha señalado, "hay que agradecer al Cabildo el que siempre va a la vanguardia en los planes de salvaguarda y en las medidas de prevención, lo que nos ha permitido situar a Andalucía en el mundo como ejemplo de buenas prácticas en la gestión y conservación del patrimonio".

O'Neill ha asegurado que la Mezquita-Catedral "es uno de los grandes referentes patrimoniales del mundo" y ha subrayado la importancia de "seguir trabajando desde la colaboración institucional, para garantizar que los bienes históricos cuenten con las mejores herramientas de prevención, intervención y recuperación".

Las jornadas han servido también para poner en común las lecciones aprendidas tras el incendio, analizar los trabajos de rehabilitación desarrollados en el monumento y avanzar en la definición de nuevas estrategias aplicables a otros espacios históricos y culturales.

Los ponentes han coincidido en que la protección del patrimonio requiere una visión integral, en la que la conservación artística y arquitectónica debe ir acompañada de protocolos de emergencia, formación especializada, tecnología y coordinación entre todos los agentes implicados.

Con la celebración de este encuentro, el Cabildo Catedral reafirma su "compromiso con la conservación de la Mezquita-Catedral de Córdoba y con la difusión del conocimiento técnico generado a partir de una intervención compleja, que se ha convertido en referencia para profesionales de la seguridad patrimonial".