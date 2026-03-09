Expertos señalan que las últimas lluvias "no implican" que Doñana "haya superado los desafíos estructurales"

Encuentro del proyecto 'AVE Doñana'. - AVE DOÑANA

Las intensas lluvias del último invierno han devuelto la imagen de una marisma inundada en Doñana, algo que no ocurría desde 2010. Sin embargo, expertos han señalado que la mejora visible del paisaje "no implica necesariamente" que el ecosistema "haya superado los desafíos estructurales que arrastra desde hace más de una década".

Es una de las ideas compartidas por diferentes expertos durante el encuentro celebrado la pasada semana en Sevilla en el marco del proyecto 'AVE Doñana', impulsado por la Fundación META Miami en colaboración con la Fundación Biodiversidad, la Estación Biológica de Doñana-CSIC y Henrique Faria NY, y que persigue reunir arte y ciencia para analizar los desafíos estructurales del parque, según han indicado en una nota de prensa.

En este sentido, Héctor Garrido, fotógrafo y autor onubense, afirmó que "el futuro de Doñana está claramente hipotecado". Garrido ha estado vinculado profesionalmente al Parque Nacional durante más de veintisiete años, trabajando para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde gestionó el Banco de Imágenes de Doñana y participó en los censos aéreos de aves. Su trayectoria internacional, centrada en la geometría de la superficie terrestre y la relación entre paisaje y actividad humana, le ha convertido en "una de las miradas más autorizadas sobre la transformación del territorio".

"El aspecto que presenta estos días, tras las abundantes lluvias, no refleja la realidad de su estado de conservación. Estas aguas son superficiales y apenas permean hacia el freático, que presenta su punto más bajo conocido. La sobreexplotación del acuífero sigue siendo un grave problema sin resolver", señaló el fotógrafo.

Además, Garrido añadió que "se han perdido los referentes de los usos tradicionales equilibrados", en alusión a la transformación progresiva del paisaje en las últimas décadas.

GESTIÓN DEL ACUÍFERO

En este sentido, el encuentro se produce en un momento en el que la gestión del acuífero y las extracciones de agua en el entorno de Doñana han vuelto a situarse en el centro del debate público. En este contexto, las voces reunidas insistieron en que la recuperación hídrica "no puede interpretarse como una solución definitiva".

El diagnóstico coincide con el análisis presentado recientemente por la Estación Biológica de Doñana (CSIC), que subraya que el acuífero "no se ha recuperado plenamente". Aunque la marisma ha alcanzado niveles de inundación no vistos desde 2010, "solo el 36 % de las lagunas llegaron a inundarse, y la recuperación del sistema hídrico sigue siendo parcial".

"El proceso de empeoramiento se ha parado, pero queda mucho para la recuperación. No ocurre rápidamente", explicó el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, quien advirtió de que la mejora registrada este invierno "ha detenido el deterioro, pero no lo ha revertido", y subrayó que "no se pueden diseñar políticas de gestión del agua basadas en años excepcionales". "Si no hay agua para Doñana, tampoco hay para la agricultura", resumió.

Las reflexiones se produjeron en el marco de 'AVE Doñana', un proyecto impulsado por la Fundación META Miami en colaboración con la Fundación Biodiversidad (MITECO), la Estación Biológica de Doñana-CSIC y Henrique Faria NY, que propone un espacio de encuentro entre creación contemporánea e investigación científica.

En ese diálogo participó también Juan Manuel García-Ruiz, investigador del Donostia International Physics Center, cuya trayectoria se ha centrado en el estudio de la geometría en la naturaleza y su relación con el origen del pensamiento abstracto. Durante el encuentro abordó la llamada "batalla de geometrías", una lectura que pone en relación las formas orgánicas del paisaje con las trazas derivadas de la intervención humana.

García-Ruiz ha sido recientemente autor de un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology y recogido por The New York Times, en el que analiza la fascinación de los chimpancés por los cristales como posible clave para comprender la atracción humana por la forma geométrica. Una investigación que refuerza la dimensión transversal del proyecto y su apuesta por cruzar ciencia, percepción y creación contemporánea.

Por otra parte, la presidenta de la Fundación META Miami, Milagros Maldonado, abundó en que el sentido del proyecto reside precisamente en "confluencia de miradas". "'AVE Doñana' nace con la vocación de tender puentes entre disciplinas. El arte puede formular preguntas que nos interpelan de forma directa, y la ciencia aporta los datos y el rigor necesarios para comprenderlas. Reunir ambas voces en torno a Doñana es una forma de contribuir, desde la cultura, a una reflexión informada y compartida sobre su conservación", explicó.

El proyecto consolida así una fase centrada en el pensamiento crítico y la conversación pública, situando a Doñana como "un laboratorio vivo donde arte y ciencia dialogan sobre uno de los territorios de mayor riqueza en biodiversidad de Europa".

'AVE Doñana' continuará en las próximas semanas con nuevas actividades que amplían esta conversación interdisciplinar. El 12 de marzo tendrá lugar el encuentro 'Doñana: entre aguas, vientos y arenas', organizado junto a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, que abordará la dimensión territorial y paisajística del parque.

El 19 de marzo se celebrará una visita guiada al proyecto a cargo de Natalia Díaz Peña, coordinadora de producción y gestión, y Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y comisario del proyecto, quienes acompañarán al público en un recorrido por los contenidos artísticos y científicos de la iniciativa.

La programación incluye además el ciclo audiovisual 'Doñana como inspiración', que ha reunido a cineastas y científicos en torno a la representación del parque en el cine.

Entre las propuestas artísticas destacan las exposiciones actualmente abiertas al público. Por un lado, 'Línea de horizonte' de Carmen Laffón, que propone una aproximación contemplativa al paisaje de Doñana a través de una de las miradas más influyentes del arte español contemporáneo. Por otro, 'Genius Loci, Doñana a la intemperie' de Adrián Pujol, que explora el territorio desde una perspectiva conceptual y antropológica, abordando la relación entre paisaje, memoria y presencia humana.

Ambas muestras permanecerán visitables hasta el 19 de marzo y forman parte del recorrido artístico de 'AVE Doñana', consolidando el proyecto como "un espacio de reflexión contemporánea sobre uno de los territorios de mayor riqueza en biodiversidad de Europa".