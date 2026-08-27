ExpoHuelma vuelve como "referente del desarrollo rural" y escaparate de las "potencialidades" de Sierra Mágina (Jaén)

Inauguración de ExpoHuelma 2026. - JUNTA

HUELMA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, ExpoHuelma 2026, celebra esta semana cuadragésimo primera edición. Un "magnífico escaparate para mostrar las potencialidades" de esta comarca que, además, se ha consolidado como "referente ganadero, de sostenibilidad y de desarrollo rural".

Así se ha puesto de relieve este jueves en la inauguración de este evento, que tiene una previsión de visitas de más de 20.000 personas y será un punto de encuentro para presentar las innovaciones de maquinaria, mostrar los últimos productos y divulgar los avances científicos vinculados con los citados sectores.

El Pabellón Municipal de Deportes Sebastián Martos Roa, de Huelma, hasta el próximo domingo la feria, que incluye también la XXVI Muestra Ganadera y el XII Encuentro de razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción de Andalucía, así como otras actividades para poner en valor el tejido productivo, ganadero y agroalimentario de esta comarca.

El acto de apertura ha contado, entre otros, con la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán; el presidente de la ADR Sierra Mágina, Antonio Morales; la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, y el delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez.

Este último ha expresado el compromiso de la Junta con la sostenibilidad, la fijación de la población al territorio y con el mantenimiento de una ganadería activa, que sea una fuente de riqueza y que, además, contribuya a mantener los ecosistemas de la provincia jiennense.

Por ello, apoya ExpoHuelma como un punto de encuentro para el sector para debatir sobre los avances normativos, mostrar las inquietudes y establecer sinergias y alianzas que sirvan para proyectar el sector ganadero jiennense. Además, supone el mejor escaparate para mostrar la calidad de los productos locales y de las razas autóctonas.

"El fin de esta muestra no es otro que impulsar la innovación, el relevo generacional y la sostenibilidad en el campo. Este espacio fomenta el contacto directo entre profesionales, empresas y el público general. Por ello, el Gobierno andaluz trabaja por hacer de Huelma y Jaén una tierra de oportunidades, facilitando y estimulando el desarrollo económico de nuestros pueblos y comarcas", ha afirmado.

GANADERÍA EXTENSIVA

Domínguez ha destacado que la ganadería es parte intrínseca de la historia de la provincia, de su cultura, de sus tradiciones y de la calidad de sus productos y, junto a la agricultura, es motor generador de empleo y riqueza y un elemento vertebrador del territorio.

En este sentido, ha valorado la aprobación de la I Estrategia Andaluza de Ganadería Extensiva con el fin principal de aumentar la estabilidad del sector, mejorar su competitividad, asegurar su rentabilidad y velar por la sostenibilidad ambiental y social.

Todo ello, facilitando la coordinación de instrumentos de apoyo, fomentando el arraigo de la población en el territorio, la innovación e impulsado la formación de quienes se dedican a esta actividad. Es, además, una hoja de ruta para que la nueva PAC post 2027 recoja las sensibilidades del sector ganadero.

"Creemos en este sector y queremos generar confianza y seguridad para todo aquel que quiera emprender o seguir trabajando como ganadero extensivo pueda hacerlo. Y con esta estrategia queremos ser más competitivos, rentables e innovadores", ha manifestado Domínguez.

La importancia de la ganadería extensiva queda patente en cifras como que Jaén cuenta con más de 7.000 explotaciones ganaderas y más de 272.000 cabezas de ganado y en la comarca de Huelma hay censadas 650 explotaciones y más de 35.000 cabezas de ganado. El valor de la producción de la ganadería superó en 2025 los 152 millones de euros.

PATRIMONIO

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación ha resaltado que ExpoHuelma es "un "magnífico escaparate para mostrar todas las potencialidades" de Sierra Mágina y su parque natural. Supone también "una apuesta por el mundo rural y, ante todo, significa hablar de ese patrimonio genético de la ganadería".

"Es una muestra ganadera, una feria de muestras y, al mismo tiempo, permite observar y contemplar esas razas autóctonas que la provincia de Jaén está sabiendo preservar. Hablamos de la cabra blanca, de la oveja merina y todo ello conlleva una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento de Huelma y también de la Diputación", ha apostillado.

Parra ha explicado que se ha querido aprovechar este evento para dar a conocer las actuaciones ejecutadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Sierra Mágina. Un "plan de aventura y deporte" en el que la Administración provincial ha invertido "más de tres millones de euros" sufragados con Fondos Next Generation.

SENDERO INTERMODAL

"Esta ExpoHuelma va a ser la primera en la que se puede ya hablar de ese eje vertebrador, de ese Sendero Intermodal de Sierra Mágina para recorrer la comarca en bicicleta o a pie y también de esos 16 subproyectos que hemos llevado a cabo con nuevos equipamientos, como la vía ferrata de Bedmar, la pasarela de Torres o la mejora de la zona de vuelo de Siete Pilillas en Pegalajar", ha destacado.

En este PSTD se engloban otras acciones para "la mejora de alojamientos", como es el caso de Cabritas en Huelma, la adecuación de la Casa de la Pradera en Cabra del Santo Cristo, de las cabañas de Navalcán en Noalejo o la mejora de la eficiencia energética del albergue de Larva.

Igualmente, se ha referido a intervenciones en museos, centros de interpretación, y todo ello contando con los profesionales y con empresarios y empresarias que han recibido formación. Por todo ello, ha considerado que esta feria "supone también la posibilidad de promocionar este producto turístico con una nueva web, con materiales promocionales y herramientas digitales".

"Estamos ante un ExpoHuelma más rico, que va a permitir descubrir todo lo que encierra la comarca de Sierra Mágina porque esta feria tiene distintas zonas, desde la comercial donde la artesanía y la gastronomía juegan un papel principal, a la de maquinaria agrícola o esa muestra ganadera en la que se exhibe esa esencia de la provincia de Jaén como reservorio de lo auténtico, del mundo rural", ha declarado.

Un mundo que, según ha añadido Parra, "permanece vivo" y por el que se "apuesta", como reflejan todas estas iniciativas turísticas incluidas en el PSTD o con la inversión de 885.000 euros para garantizar el abastecimiento de agua en el municipio de Huelma".