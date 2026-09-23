Llega la comisión judicial a la vivienda de Maricarmen para ejecutar su cuarto intento de desahucio

Maricarmen atiende a los medios de comunicación durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La comisión judicial ha llegado este miércoles a las puertas de la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro que afronta su cuarto intento de desahucio, mientras cientos de personas permanecen concentradas en el exterior para tratar de impedir que sea expulsada de su casa.

La Policía Nacional mantiene acordonado el entorno del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda e impide a los medios de comunicación acceder al interior del perímetro policial. Fuentes presenciales apuntan a la presencia de más de una decena de vehículos policiales en las inmediaciones del inmueble.

Los concentrados muestran a los agentes desplegados vídeos de Maricarmen y corean consignas como "Para Maricarmen, el ático de Ayuso" y "Podría ser tu madre, podría ser tu abuela".

Fuentes del Sindicato de Inquilinas han relatado a Europa Press que durante la intervención de los agentes antidisturbios se han vivido momentos de tensión y empujones. Posteriormente, se ha instalado una "calma tensa" a la espera de conocer si se ejecuta finalmente el lanzamiento.

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado este miércoles del dispositivo policial y ha alegado que la Policía Nacional actúa bajo mandato judicial. Fuentes de la Delegación consultadas por Europa Press han aclarado que la institución no dirige el dispositivo desplegado en las inmediaciones de la vivienda, al tiempo que han manifestado su oposición al desahucio.

Esta posición llega después de que el Sindicato de Inquilinas responsabilizase directamente del operativo al delegado, al que reprochó que no haya respondido a sus llamadas. La organización también ha denunciado que los agentes no permiten el acceso de la prensa al interior del cordón policial.

UNA NOCHE AL RASO EN APOYO A MARICARMEN

Cientos de personas hayan pasado la noche al raso y acampadas frente al inmueble para mostrar su apoyo a Maricarmen y tratar de evitar su desalojo. En la vigilia han participado personalidades del mundo de la cultura como Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan, además de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda.

Una portavoz del Sindicato de Inquilinas ha asegurado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, que Maricarmen se encuentra "muy emocionada y muy agradecida" por el respaldo recibido. "Recordemos que es el cuarto intento de desahucio y lo que esto supone para una persona de su edad", ha señalado.

La organización ha informado también de que una donante anónima se ha ofrecido a completar la renta de Maricarmen para que pueda permanecer en la vivienda en la que ha residido durante más de siete décadas. "Si a Maricarmen le pasa algo, la responsabilidad será de toda la gente que no ha hecho nada o que está haciendo todo lo posible para echarla de su casa únicamente por dinero", ha concluido su portavoz.