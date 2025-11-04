Una exposición con documentos históricos acercará la vida en Jaén en el paso entre la Edad Media y la Moderna

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Jaén entre la Edad Media y la Modernidad. Documentos del Archivo Histórico Municipal (De Enrique IV a los Reyes Católicos)' mostrará documentos de entre los años 1457 y 1500 que, junto a diversas piezas artísticas, acercarán la vida en la ciudad durante este periodo.

Los Baños del Naranjo acogerá entre los próximos 13 de noviembre y 11 de enero esta exposición "inédita" promovida por el Ayuntamiento y la Fundación Caja Rural de Jaén enmarcada en el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén.

El alcalde, Julio Millán, y el gerente de la entidad, Luis Jesús García-Lomas, han firmado este martes un convenio de colaboración para su realización, en un acto que también ha contado con la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, y la responsable del área de Cultura de la fundación, Pilar Rodrigo.

El regidor ha mostrado su agradecimiento a la Fundación Caja Rural de Jaén por "estar siempre con el Ayuntamiento en actividades de este calado cultural, histórico y patrimonial tan importante para la ciudad".

"Ésta no es una exposición más, es una muestra importantísima, de las pocas que se pueden realizar a través de un Ayuntamiento a lo largo de su historia y que nos permite que, por primera vez, se puedan poner en valor y exhibir ante la ciudad de Jaén, un total de 16 documentos históricos que, junto con piezas cedidas por la Catedral, constituirá uno de los acontecimientos más importantes y fundamentales de este 1.200 aniversario", ha destacado.

Millán, que ha animado a conocer "esta magnífica y acertada exposición", también ha recordado "la conservación y recuperación del libro de privilegios" que presentada en septiembre. "Acredita el compromiso de este Ayuntamiento de seguir recuperando nuestro patrimonio, que refleja cual es nuestro pasado y, lógicamente, sobre el que tenemos que cimentar también las bases de nuestro futuro", ha dicho.

El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, ha expresado su satisfacción por colaborar con esta exposición que va a reunir una serie de documentos "muy interesantes". "No es habitual que los podamos disfrutar", ha señalado, no sin añadir que reflejan "un momento clave de la historia de Jaén".

Tras valorar que se complementan con piezas artísticas e históricas, García-Lomas ha confiado en que la muestra "sea del gusto de todos los habitantes de Jaén y de mucha gente también foránea que pueda también visitarla".

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo ha hecho hincapié en que es una muestra "inédita y única" que constituye un acto de memoria" que "permite conectar de forma tangible con la grandeza" del pasado de la ciudad. En total, son 16 documentos que destacan por su trascendencia histórica, como los privilegios de Enrique IV y de los Reyes Católicos, testimonio directo de la relación entre la Corona y el Concejo de Jaén.

RECORRIDO FASCINANTE

"Será un recorrido histórico fascinante que comienza en 1457 con una carta de confirmación de un privilegio, por el que Enrique IV exime a los habitantes de la ciudad de Jaén de una serie de impuestos, cerrando el ciclo en el año 1500 con el traslado a las actas capitulares de una orden de los Reyes Católicos encaminada a poner en orden la recaudación de las multas impuestas por jugar ilegalmente a los dados y naipes", ha explicado.

De este modo, según ha apuntado Espejo, estos documentos permitirán comprender el paso de la Edad Media a la modernidad en la ciudad. Entre otros asuntos, los monarcas ordenan en ellos investigaciones sobre el número de regidores de la ciudad, los salarios de los oficiales o la obligación de poner alcaldes y cuadrilleros de la Santa Hermandad para administrar la justicia.

También dan cuenta de los conflictos entre las jurisdicciones civil y eclesiástica, la creación de un arca de tres llaves donde guardar las escrituras, Leyes del Fuero y Ordenamientos y demás documentos con carácter probatorio, la devolución de nazaríes cautivos apresados o documentos sobre la guerra de Granada.

A ello ha sumado documentación de interés sobre la vida del condestable Iranzo y su familia como pueden ser el nombramiento de Miguel Lucas como administrador general y gobernador de las ciudades, villas y lugares del obispado de Jaén en 1466 o una carta de los Reyes Católicos dirigida a la condesa Teresa de Torres y su hijo Luis sobre las normas a seguir para el uso del cargo de alguacil mayor de la ciudad.

La exposición se complementa con diversas piezas artísticas de la época, de carácter eclesiástico, cedidas para esta especial ocasión por el cabildo de la Catedral de Jaén. Es el caso de la virgen del estandarte del obispo Estúñiga, una custodia de plata datada aproximadamente en 1530, una arqueta relicario del siglo XV o el altorrelieve de la Santa Cena atribuido a Jerónimo Quijano.